30 天「波比跳」挑戰，是時候把該還的債都還一還了！（iPhone, Android）

俗話說的好，天增歲月人增肉，過了一個農曆新年連吃好幾天，，

腰圍是不是也多了好幾吋？都已經沒有勇氣踏上體重計了呢！春節已逐漸的接近尾聲，也差不多是時候把該還的債都還一還了！

如果不知道該做些什麼來還運動的債，就一起來挑戰 30 天的「波比跳」吧！波比跳 Burpee 是一種 CP 值很高的運動，每回執行的次數不需要很多，時間也不用很長，就可以有效的燃燒熱量。

而「波比跳」這款 App 幫大家規劃了 30 天的訓練課程，從每天 3 分鐘，每次執行 30 秒共做 4 組，慢慢的拉長時間，按照其進度到最後一天將可以做到每次執行 1 分半的時間。若覺得這樣太輕鬆，程式也有提供中級難度，除了增加每回合執行的時間外，也會增加為 5 組動作，可視自己的體能狀態來做選擇。

運動時會搭配計時器，在開始運動與該休息時都會使用不同的音效來做提醒，除了標準的波比跳外，程式裡還有跳躍深蹲、開合跳、棒式、伏臥撐以及深蹲的動作教學，可以在運動時自由搭配更換想做的動作。程式也有提供自訂課程與其它更多不同的訓練課程，可付費後取得。

但之前沒有接觸過波比跳的朋友，還是建議先上網查查正確的做法或是請教會做的朋友或教練之後再開始，另外膝蓋、脊椎、心臟不好、有高血壓等等問題的朋友，也不要輕易的嘗試，避免運動傷害哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 波比跳

波比跳 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Stefan Roobol / Steveloper

Stefan Roobol / Steveloper 官方網站： http://www.steveloper.nl/

http://www.steveloper.nl/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式就可以看到兩款免費的訓練課程，「TABATA」裡就是 30 天的波比跳運動，下方還可以切換到「Intermediate」中級課程。30 天的運動，每 7 天可休息一天（藍點標示）。

點入第 1 天就可以準備開始運動囉！每天的課程會隨時間而逐步增加難度，第 1 天只需要 3 分鐘就能完成，共執行 4 組，每組 30 秒，中間都會休息 15 秒的時間。按下「START」在倒數 5 秒後就開始！

開始與休息都會有音效提醒。

「FAT LOSS」也是免費課程，除了波比跳外，還右入了開合跳與棒式的動作，有興趣的朋友也可以嘗試看看，一樣是 30 天的訓練。

在下方切換到「Exercises」可看到六組動作，點入會有文字說明與圖片解說，下方還有簡單的計時器可以使用，讓使用者可以測試自己可執行的最佳時間。不過建議大家還是可以到網路上找相關的教學影片，這樣動作學起來會比較正確。

「Create」可自訂訓練課程，不過這屬於付費的功能。在「Settings」裡可以設定是要播放音效或使用震動模式，還可以依需求調整休息與前置準備的秒數。