大掃除好多東西都不知道怎麼丟嗎？快來「回收大百科」查一查！

你按過了!

年前大掃除，不知道大家的進度如何呢？雖然努力的清出各式各樣的垃圾，但到底該直接丟進垃圾車？還是該回收？每每都讓人苦惱許久！其實這邊有一個很不錯的「回收大百科」網站，，

利用超可愛的互動教學方式，可以讓各位苦主們不在煩惱哦！

網站收整理出台灣人最常丟錯的的 101 種垃圾，像是塑膠袋、安全帽、紙便當盒、電子發票、零食包裝袋、網購破壞袋、充電線、網袋……等，從介紹其來源、製作材質外，還會說明它們的回收價值與處理方式，最後再用諧趣的方式做結尾，很有加強印象的效果。

另外在網站上還有提供趣味的「丟垃圾大考驗」，可透過簡單的遊戲來測驗自己對垃圾回收的概念是否正確，以及還有更多的「回收知識」可以讓有興趣的使用者更深入了解。下回不知道手邊的東西該丟掉還是該回收時，就可以到「回收大百科」來查一查囉！

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網站畫面：

網站介面設計的相當吸睛，利用可愛逗趣的方式帶出關於回收的知識與資訊。可直接點擊上方的「101 件垃圾」查詢，或是往下滑動網頁，瀏覽更多有趣的動畫。

 

在「101 件垃圾」列表的上方還有提供篩選工具與關鍵字搜尋工具，可以方便使用者更快找到想要查詢的項目。

 

點入想要查看的項目，就可以從其來源、回收價值、材質、處理方式……等，一一的進行了解。

 

最後，還會提醒你，如果不好好丟垃圾的話，會有什麼特別的後果哦！每一個都寫得很有梗，強推大家每一個都去看一下！XD

 

在上方切換到「丟垃圾大考驗」可在 30 秒內測驗自己可以丟對幾項垃圾，按下「開始遊戲」。

 

只要判斷中間的垃圾是可以回收（左）或是一般垃圾（右）。

 

測驗結束就可以看到總共丟了幾個垃圾，正確率又是多少。下方還可以回顧自己丟對或丟錯的垃圾哦！

 

有興趣了解更多的朋友，可在上方找到「必懂的回收知識」，可以知道更多關於回收的資訊唷！

 

最後更新：02-10, 2021 下午 4:02

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