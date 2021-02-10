發揮想像力！用各種文字部首與照片拼出有趣的「字畫 • Zihu‪a‬」（iPhone, iPad）

中文字有許多都是從圖像轉變而來的，比方說「門」就像左右兩扇門片的形狀，「馬」看起來就是一匹背上有鬃毛與四隻腿的馬，，

既然文字源自於圖像，如果再將文字的一部份與圖像做結合，會產生什麼意想不到的效果呢？

「字畫 • Zihu‪a‬」這款圖像編輯 App 就要讓我們發揮想像力，用文字來作畫！在照片上加入各種不同的文字部首或字根，搭配照片中的景物或人像來組合出富含創意的文字畫，例如在一片雲的下方加上「云」製作出「雲」的字畫；或是在月亮的左邊加上「日」組合成「明」等。

在程式中有超過 200 多款的文字部首、字根可選用，單次只可選用一項，加入後可隨意縮放、移動及旋轉角度以配合照片影像的需求，內建明體與立方體兩款免費字型，若想要更多不同的字型就需另外付費購買。

文字部首有黑白兩色可選用，照片的部份還可以使用 11 種的濾鏡及 9 種的修圖功能來進行美化，製作出來的成品超有文藝氣息唷！有興趣的朋友也可以一起來挑戰看看，想辦法用「字畫 • Zihu‪a‬」來製作出「新年快樂」四個字傳送祝福吧！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 字畫 • Zihu‪a

字畫 • Zihu‪a 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： Curious Few

Curious Few 官方網站： https://www.curiousfew.com/

https://www.curiousfew.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「字畫 Zihu‪a」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，點擊右上角的「＋」從相簿中選取想要製作字畫的照片後，點擊右上角的「載入」。

接著點選想要編輯的照片，點入下方的「字」即可進入編輯畫面。在下方可以選擇想要使用的部首位置。（灰色區塊代表部首、字根所在位置）

例如我想用這個小朋友的爬姿做出一個「爬」字，就可以在左側部首列表中找到「爪」來組合。

其它部位的部首與字根也有很多選項可以使用哦！

加入部首後，可縮放、旋轉、任意移動位置，在下方還可以切換文字的顏色或是刪除部首。

在上方切換到「體」可更換不同的字型。還可以針對照片本身加上濾鏡或是使用其它的修圖功能。

完成後，就可以點擊右上角的「…」展開選單，將字畫保存到相簿中、分享，或是點擊「儲存草稿」保存編輯返回列表。