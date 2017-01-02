2017/1/2 更新：軟體版本更新至 v7.0.5 最新版。

2012/6/20 更新：軟體版本更新至 v5.0.0最新版，此版本加強支援 Intel RAID、提供聲音警示功能、新增桌面小工具，除此之外並重新設計了軟體操作介面並更新多國語系支援，還有其他一些小修改。參考：這裡。

對於一般使用者來說，硬碟應該是整台電腦裡面最重要的配備，其他鍵盤、螢幕、顯示卡或網路啥的壞掉、換掉就好，萬一是硬碟壞掉裡面的資料又沒備份的話，那一整天的工作成果甚至數個月、數年來累積的重要資料、照片與聊天訊息可能就都毀了。

硬碟壞掉的情況有很多種，除了內部機構的毀損、物理性的嚴重傷害之外，其他如果不是整台電腦掉到地上或受到嚴重撞擊、即時毀損，而是比較輕微的讀取錯誤或磁區問題...等等狀況，一般來說可在硬碟還能運作時，從一些小錯誤中發現一些可能造成危害的問題。

CrystalDiskInfo是個相當簡單易用的磁碟監控工具，除了可以顯示硬碟規格、傳輸介面、軔體版本、緩衝區大小、使用時數、與其他相關資訊之外，還可透過S.M.A.R.T.（Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology）技術，讓我們即時掌握硬碟的實際運作狀況，如果發現讀取錯誤率、搜尋錯誤率、寫入錯誤率或啟動重試錯誤率..等數值大大增加，甚至是硬碟溫度整個飆高，那就得趕快把資料備份到其他硬碟機或網路上，避免硬碟損壞的災情更加擴大而造成資料毀損或消失。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： CrystalDiskInfo

CrystalDiskInfo 軟體版本： 7.0.5

7.0.5 軟體語言： 繁體中文（內建多國語系）

繁體中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 4.64 MB

4.64 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/Win7/Win8/Win 10

Windows XP/2003/Vista/Win7/Win8/Win 10 官方網站： http://crystalmark.info/

http://crystalmark.info/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好、執行CrystalDiskInfo軟體之後，我們可以在桌面右下角的系統列看到一個小圖示，圖示上面的數字表示目前硬碟運作中的溫度，將滑鼠指標移動到圖示上方，會顯示該硬碟目前的磁區分割與使用狀況，其中的「17.7%」跟「25.0%」那兩行代表還有多少空間可用。

第2步 按一下桌面右下角的圖示，開啟CrystalDiskInfo主視窗之後，除了可以在視窗中看到一些硬碟機的規格、型號與相關資訊之外，一個最大的重點就是「磁碟健康狀態」這個圖示。

如果顯示藍色的「良好」則可以不用管他，如果顯示黃色的「警告」或紅色的損毀，則可從下方的視窗看看可能有哪些錯誤，盡早處理避免硬碟中的資料毀損。

一般來說如果出現黃色警告，而且是讀取錯誤、搜尋錯誤..之類的錯誤數量增加的話，可以先試試看使用Windows內建的磁碟掃描工具來修復一下，如果再不行，則先備份好資料之後整個硬碟重新格式化、重裝，看看是否可以修復那些比較不嚴重的狀況。

第3步 另外我們可以按「功能」→「圖表」，開啟另外一個圖表視窗。圖表視窗的上方有個下拉選單，我們可以點選各種跟硬碟有關的相關資訊來查看運作狀況。

第4步 選取後即可以圖表的方式展示該數值的歷史紀錄，這工具可幫我們檢查出一些異常的數值，如果讀取錯誤率突然大幅上升，而且都沒有降下來的話，可以從圖表中看出這樣的曲線，讓我們儘早作處理。