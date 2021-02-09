TOWN illust 世界建物插圖素材庫，免費下載可商用！

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「TOWN illust」是來自日本的建物插圖素材庫，畫風超可愛的，除了日本當地的建物外，，

也可以找到來自世界各地包含台灣、美國、法國、義大利、中國……等國的知名建築物，不過當然日本的相關建築物還是位居多數。

網站將素材區分為城巿、大樓、住宅、公寓、高塔、觀光/遺產、廟宇、商業設施、圖標、行政/公共，以及與建築相關的附屬物件，像是雕像、植物、地圖地標、街燈……等就會被收錄在附屬物件的分類當中。

所有的素材都提供五種圖檔格式可下載，包含 JPG、PNG、SVG 還有 Ai 與 EPS，可依實際的設計需求來做選擇。全部皆可免費使用於網頁設計、書籍插圖、簡報、文件檔案、遊戲、應用程式……等設計物當中，不需特別標註來源，商業用途也沒問題。不過也有一些禁止條款，這部份可到網站的 License 頁中查看更詳細的說明。

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網站名稱： TOWN illust

TOWN illust 網站網址：https://town-illust.com/

網頁畫面：

開啟網頁就可以在下方看到最近新增的插圖列表，上方那排圓圓的圖示就是插圖的分類，將滑鼠移過就可以看到文字標籤。

點入分類就可以看到相關的插圖。不過老實說，目前網站上的插圖素材數量並不是非常多，但風格都很可愛就是了，有需要建物素材的話，還是可以來挖挖寶。

找到喜歡的插圖後，就可以在下方選擇要下載的格式。

若選擇 PNG、JPG 的話，還可以先設定需要的尺寸大小、配色樣式後，再點擊下方的「綠色按鈕」將圖檔下載回來。