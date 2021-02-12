心誠則靈！數位「光明燈」安太歲不用人擠人！（iPhone, Android）

你按過了!

新年到！春節期間除了到處走春外，進入新的一年，許多朋友都會習慣去廟裡安個太歲、點個光明燈，不過疫情期間，人多的地方還是少去比較好，但如果沒安太歲、點光明燈，心裡就覺得怪怪的話，下載「光明燈」在手機上點個數位的光明燈也是另一種新選擇！

「光明燈」在 iOS 與 Android 雙平台都可以下載的到，下載安裝後，就可以直接選擇要「安太歲」或是單純「點燈」祈求平安兩個都各有 1,000 個點燈位置可供選擇，目前還有許多空位可以挑選哦！

只要輸入姓名、所在位置以及生辰，就可以立即點燈。

每個人最多可以燈 10 盞，每一盞可保留 100 天點燈後，名字的部份會打上星號，只有自己才看得到，之後還可以打開自己的光明燈，選擇「拂塵」或是「誦經」，感覺還蠻有趣的

「安太歲」的部份還有說明當年度的太歲神以及需要安太歲的正沖與偏沖生肖，超貼心的啊！如果對光明燈、太歲、安太歲是什麼還不太了解的話，在程式的「說明」中也有蠻詳盡的解說，有興趣的朋友可以看看

▇ 軟體小檔案 ▇

 

操作畫面：

開啟程式就可以看到好慈藹的佛祖，下方就可以選擇要「安太歲」還是「點燈」了這邊先點入「安太歲」可看到牛年的太歲神，下方可看到正沖與偏沖的生肖，想要安太歲的話，點擊「繼續」

 

這邊就可以選擇想要點燈的位置，往下跟往右側都還有更多唷！總共有 1,000 個位子

 

點擊想要點燈的位置後，按下「點燈」輸入姓名、所在位置與生辰，下方還可以選擇是善男、信女還是闔家一起點燈最後按下「送出」

 

之後有空時，還可以回來看看自己點的燈，順便「拂塵」或是「誦經」一下

 

今年沒有犯太歲的朋友，也可以選擇「點燈」單純為自己或家人祈福一樣有 1,000 個位置可以選，點燈的方法也是相同的

 

點入「總覽」可看到目前已經點燈的位置與日期，一人最多可點 10 盞

 

點入「說明」則可以更深入了解關於光明燈、太歲與安太歲的資訊

 

最後更新：02-09, 2021 下午 3:52

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