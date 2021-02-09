Dragon Dance 挑戰難度超高的空中舞獅彈跳遊戲（Android）

遇到過年過節各種大大小小迎熱鬧的傳統場合都有機會可以看到舞龍舞獅出場，一般大多都是看到在地面上舞，有些比較特別的還會搭配一些支柱在空中舞獅，，

讓看得人心驚膽跳又大呼過癮！

但想要在空中舞獅可要經過長時間訓練的，不是隨便就可以上場，就連在手機裡玩空中舞獅遊戲「Dragon Dance」難度也超級高！原本以為就是像 Flappy Bird 的玩法，結果並不是啊～它玩起來更虐啊～～～

它也是彈跳類遊戲，每根柱子都只有兩次彈跳的機會，吃到柱子上的紅包後，就可以再獲得兩次彈跳，若無法彈到柱子吃到紅包，那就只有 GG 的份了，而且一進入遊戲是沒有前置準備時間的，劈頭就開始，在你還沒反應過來的時候，就會直接 Game Over！

但經過幾次的練習，漸漸的就可以抓到訣竅，我個人從 0 分到 20 幾分也只是幾分鐘的時間而已（撥髮），在開發者提供的遊戲截圖裡，最高分目前是 53，如果你可以擊敗這個紀錄，可以將截圖畫面分享給開發者，也許下回就可以在 Google Play 的遊戲截圖裡，看到你的成績，成為另類的台灣之光唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Dragon Dance | Flappy Dragon

Dragon Dance | Flappy Dragon 軟體語言： 英文

英文 開發人員： AntQuy

AntQuy 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 6.0 以上版本

Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Dragon Dance」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

遊戲內基本上什麼教學說明都沒有，「START」給它按下去，就直接開始！沒有在客氣的，如果還沒做好心理準備，那麼迎來的就會是第一次的失敗啦～遊戲的目標就是要讓舞獅去吃到柱子上的紅包，每根柱子有兩次彈跳的機會。

不過成功跳上柱子吃到紅包也別太開心，因為舞獅並不會停留在柱子上讓你喘口氣，而是會繼續往前進！柱子的高低差有時候很多，超挑戰彈跳力的啊！

如果兩次彈跳沒上柱子，就是直接 Game Over 了！

來！這就是我目前的最高分了，有興趣的朋友歡迎挑戰！若可以高過開發者 PO 出的 53 分，就可以將畫面截圖透過 Email 傳給開發者哦！