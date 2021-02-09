農曆新年即將到來！快查查自己的「牛年十二生肖運勢」（Android）
不知道大家有沒有這個習慣，農曆年前家裡都會出現一本不知道從哪裡獲得的農民曆，雖然裡面寫著一大堆看不是很懂的資訊，，
不過農民曆大概因為版面的關係，內容寫的都比較簡單扼要，如果想要了解得更深入，使用 Android 手機的朋友，可以來下載這款「2021 牛年十二生肖運勢」App，對於每一個生肖都有非常詳細的運勢解說哦！
除了基本的整體運勢外，還會分別說明事業、財運、感情、健康這四個面向的運程運勢，另外還有「五子運勢」會針對不同年份出生的人各別加強運勢的說明，以及有更詳盡的「每月運勢」可以參考，有興趣的朋友，可以下載來看看唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：2021 牛年十二生肖運勢
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：Clump Software
- 官方網站：https://www.facebook.com/clumpsoftware
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.1 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「牛年十二生肖運勢」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
點入想要查詢的生肖後，就可以看到整體運勢內容，下方還有事業、財運、感情以及健康的運勢說明。
上方可切換到「五子運勢」與「每月運勢」。
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