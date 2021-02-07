路痴救世主！行動版「Google 地圖」與「街景」可以同步顯示了！

智慧型手機加上 Google 地圖，已經讓許多以前無法自己踏出家門的小路痴們都可以勇敢的走出戶外看雲去，隨時都可以查詢地圖，不用再害怕迷路，不過還是有很多路狀比較嚴重的朋友，就算有 Google 地圖，還是會看得眼花花，不知道東南西北在哪裡

這時輔助「街景」來查詢地圖就相當的重要，可是使用行動版本的 Google 地圖時，街景與地圖就像世仇一般，有你就沒有我，無法將兩個搭著看，但在 Android 最新 v10.59.1 版本的 Google 地圖中，已經可以讓他們以分割畫面的形式同時顯示出來囉！

在查詢地圖時，只要切換到「街景模式」就可以看到街景在上、地圖在下的分割畫面，這樣就可以同時的查詢地圖並比對手機上的街景與眼前實際的街景，讓使用者可以更容易找到要走的路線與目的地，不用再花時間在地圖與街景之間來回切換，非常實用哦！

操作畫面：

在查詢 Google 地圖時，點擊左側的「街景縮圖」展開街景時，就可以看到街景與地圖的分割畫面，在地圖上移動，就可以同步看到街景的變化，讓你找路不再找到昏頭轉向！

點擊街景右下角的「縮放箭頭」可將街景畫面展開，再次點擊即可恢復原來的分割畫面。