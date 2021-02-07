「猜字塔 – 王國」英文、韓文填字遊戲，附加字典查詢功能！（iPhone, Android）

「猜字塔 – 王國」是一款有趣的填字遊戲，有英文與韓文兩種遊戲語言可選擇，一開始的單字難度都不會很高，，

初學者也可以輕鬆的遊玩。在遊戲的過程中，可以邊玩邊複習單字的拼法，就算拼錯了也沒關係，不會有任何的懲罰，也沒有時間的限制會讓人喘不過氣唷！

雖然每個關卡中都有標準的單字答案，但如果你可以從中拼出其它的單字，就可以獲得額外的金幣獎勵，這些在遊戲中累積的金幣可用來換取提示，在卡關時將可以助你一臂之力！

遊戲的畫風超可愛，目前共有 7 個王國等著玩家來挑戰，每過 10 關還可以獲得一個禮物盒，可升級王國，並拿到更多的金幣獎勵。在遊戲中如果有遇見不熟悉的單字，可點擊單字連結開啟網路上的英英字典，查看相關的釋義說明，曾經查詢過的單字也會被儲存在遊戲的字典庫中，之後都可以再回來複習哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 猜字塔 – 王國

猜字塔 – 王國 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： MONSTER PLANET Corp.

MONSTER PLANET Corp. 官方網站： https://www.monsterplanet.co.kr/

https://www.monsterplanet.co.kr/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Anddroid 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Anddroid 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用（查字典功能需連網）

不需網路即可使用（查字典功能需連網） 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲的關卡以王國來區分，必須一一擊破！點擊「第一級」從第一個王國開始挑戰！

使用下方的候選字，在空格填入正確的字母即可過關。

一開始題目的單字都是使用字母數少的，初學者也很容易就可以拼出正確答案。如果可拼出非標準答案的單字，還可以獲得額外的獎勵金幣。

拼錯時，會紅色閃爍提醒。如果真的不知道怎麼拼，可以選擇要提示的空格後，點擊下方的「提示」，使用 80 枚金幣取得提示。

當通過特定關數後，就可以獲得額外的升級獎勵。

在關卡中，點擊單字可以查看目前已拼出的單字的英英釋義。

點擊下方的「星號」也可以查看目前已找出的獎金詞，點擊單字一樣可以查看英英釋義。

在遊戲首頁點擊下方的「字典」，可看到曾經在遊戲查過釋義的單字，點擊可再次查字典。

如果想玩韓文版，可點擊左上角進入設定，將「遊戲語言」切換成韓文即可。