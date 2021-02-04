這隻貓太鬧了！「Nekompass」超不正經的羅盤、水平儀、角度測量器（iPhone, iPad）

手機本身就有羅盤（指南針）的功能，但是你知道嗎？羅盤竟然還可以這樣玩！「Nekompass」是一款超不認真的羅盤 App，因為裡頭有隻愛玩的貓咪，，

當羅盤上的球隨著方向滾動時，就會引發貓咪的好奇心，牠會開始追著、抱著、撥弄著那顆應該好好指著北邊的毛線球，讓你根本就忘了拿出羅盤要做什麼！

當你想認真的使用羅盤查詢方向時，可以把調皮的貓咪抓起來，這個時候毛線球才會正常的滾動到它該去的地方，不過當放開貓咪，而毛線球又繼續滾動時，貓咪又會忍不住的跑過去將毛線球抱住，整個超鬧的啊～～～（眼冒愛心）

而除了羅盤功能外，程式還有結合角度測量器與水平儀的功能，一樣都會有顆球在上面滾呀滾的，貓咪當然也會受不了誘惑追著球跑。總之它是一款結合娛樂效果的工具類 App，但不建議在正式的場合使用就是了，除非你的客戶、上司、同事、夥伴也是愛貓一族囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Nekompass

Nekompass 軟體語言： 英文,日文

英文,日文 開發人員： Kyoko Higuchi

Kyoko Higuchi 官方網站： https://amaitorte.jp/

https://amaitorte.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Nekompass」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次開啟程式會有一些簡單的介紹與說明，可以稍微看一下，如果不想看，直接拉到底，「OK!」給它按下去！

預設會顯示羅盤功能，貓咪原本乖乖的在中間休息，但當毛線球隨著方向滾動時，貓咪就會被吸引，抱住球、用貓掌撥球……等。

當毛線球被貓咪抓住時，就無法指出正確的方向，只有把貓咪抓起來，毛線球才會恢復指向的功能。

在上方還可以切換使用角度測量器與水平儀，使用的球雖然不同，但一樣都很吸引貓咪唷！

點擊左上角的按鈕可進入選單，這邊可以切換使用不同的場景，貓咪目前則只有一種，其它的就需要另外付費購買了。