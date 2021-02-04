「幸運轉轉盤」可自訂最多 90 格數字！抽獎、抽籤、比大小……（iPhone, iPad）

數字轉盤是一種經常可以在遊戲活動中看到的輔助道具，用途很多元，可以依照活動的設計來變換各種不同的角色，，

例如可以用來比大小、抽籤、抽獎或是抽任務、抽懲罰等，不過實體的數字轉盤通常格數都是固定的，而且偶爾才需要使用的話，搞一個轉盤也很麻煩。

若你剛好需要一個數字轉盤的話，可以考慮下載「幸運轉轉盤」App 再搭配大螢幕投影，就可以營造類似的效果哦！這款轉盤 App 除了外觀設計上相當華麗外，還可以自訂所需的格數，最多 90 格。

在轉動時，可選擇順轉或逆轉，還有擬真的轉動聲與熱鬧的配樂，可以幫助炒熱現場的氣氛！另外還有多種的配色風格可以選用，最重要的是不用煩惱活動結束後，轉盤該何去何從，還能隨身攜帶，整個超方便的啊！準備規劃活動的朋友可以參考看看，平常需要決定誰洗碗、誰倒垃圾之類的問題，也可以拿出來用用唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 幸運轉轉盤

幸運轉轉盤 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： HUAI YIN HSU

HUAI YIN HSU 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「幸運轉轉盤」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

點擊右上角的「數字 2~90」可輸入需要的格數。

接著就可以按住左下角「逆轉」或右下角「順轉」的按鈕，放開後轉盤就會依按壓的時間進行旋轉，並在一定時間後緩緩停止獲得結果。點擊「再轉一次」即可再進行下一回合。

重覆點擊左上角的「風格 Style」，可循環切換不同的配色主題。