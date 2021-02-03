[限時免費] Office Origami 用名片、便條紙、A4 紙就能摺的辦公室摺紙教學（iPhone, iPad）

你按過了!

一般說到摺紙，大多都是利用四方形的色紙來摺，但「Office Origami」裡提供的都是可以利用辦公室常見的名片、便條紙或是 A4 紙來製作的摺紙教學唷！

可以摺的項目共有 25 種，包含一些實用性的，例如盒子、書籤、名片夾，或是一些娛樂性質的，像是籃球框、Banger（會發出巨響的東西）等，當然也有比較常見的蝴蝶、飛機、天鵝等等的摺紙項目

每一個摺紙步驟都相當明確，需使用什麼材料，數量需要多少也都會清楚的標示出來，只要跟著教學一步步操作，就可以輕輕鬆鬆的完成，如果途中有不太理解的標示符號，還可以直接查看相關的範例說明，完全不用擔心會有看不懂的狀況，是一款很適合在辦公室放鬆一下的摺紙活動哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Office Origami
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Andreas Bauer
  • 官方網站：http://oribot.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援： iOS 11 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Office Origami」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟程式即可看到摺紙項目列表，點入就可以看到成品圖，下方則會顯示步驟數、需要的紙張類型與數量點入步驟就可以準備跟著摺紙了

 

預設是一個步驟一個畫面，點擊右上角的「田」字按鈕可一次展開所有的步驟圖

 

如果中途有看不懂的符號，可以點擊右下角的「Symbols」查看相關的操作範例

 

其它還有用便條紙、名片製作的摺紙項目，有興趣都可以嘗試看看哦！

 

最後更新：02-03, 2021 下午 4:49

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