INFART 用放屁飛行的橫向跑酷遊戲（Android）

你按過了!

放屁有很多種不同的類型，有的臭、有的無味，有放得很響亮的，，

也有一聲不響的，這些除了與腸胃健康有關外，不同的飲食習慣甚至是吃了不同的食物，也會讓放出來的屁有各種不同的變化。

「INFART」就以＂放屁＂為主題，設計了這款趣味的橫向跑酷遊戲，玩家只要點擊畫面任一處就可以讓主角放屁飛行，每點擊可放一次，在半空中時可點擊進行二次飛行，可以飛得更遠。

在飛行的途中需小心避開坑洞與漢堡，如果一口氣吃了 4 個漢堡或掉入坑洞，遊戲就會結束，不過若不小心吃到漢堡，只要放屁飛行過一次就可以抵消掉囉！另外還有機會可以吃到各種不同的脹氣蔬菜，像是青花菜、豆子或是辣椒，吃到之後就可以開外掛，在空中連續點擊連續飛行，但是要特別小心，當效果結束時，主角就會開始往下掉，如果沒注意剛好落在坑洞裡，就直接 GG 了！

除了在遊戲時放屁會搭配超真實的音效外，在遊戲首頁上點擊「FART」按鈕也可以聽到各種放屁的音效哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：INFART
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Francesco Bonizzi
  • 官方網站：https://www.fbonizzi.it/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「INFART」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

遊戲畫面：

點擊「PLAY」就可以開始遊戲！

 

點擊畫面任一處就可以讓主角飛起來，在空中可再次點擊二次飛行，最多只可連飛兩次。

 

一路上有很多吸引人的「漢堡」，吃到沒關係，只要放屁飛行一次就可以抵掉一個。

 

如果吃到蔬菜類的食物，就可以開啟外掛，讓飛行力大噴發！吃到不同的蔬菜也會不同的爆發力，最厲害的應該就是青花菜了！大家可以試看看。

 

若連續累積吃到 4 個漢堡，或是掉入坑洞中，就會 Game Over 囉！結束時會記錄放屁的次數、吃到的蔬菜數量以及飛行的距離。

 

最後更新：02-03, 2021 下午 3:31

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