正能量大爆發！「Motivation」每日英語勵志名言產生器（iPhone, Android）

你按過了!

依照每個人的個性不同，有些人對勵志的話語很有感受力，有些人則需要負能量的刺激，，

才能鼓起前向邁進的勇氣。如果你屬於前者，可以下載像「Motivation」這樣的 App，就可以每天接收到各種不同的勵志名言，為你提供元氣，振奮精神！

「Motivation」是一款英語的勵志名言產生器，在使用前可以設定自己需要被鼓勵的面向，比方說自尊心、幸福、人際關係、壓力焦慮……等，以及設定想要接收名言的時間範圍與次數，程式就會在適當的時間隨機發送名言給你，當然你也可以在需要的時候，直接打開程式來瀏覽，為自己補上滿滿的正能量！

程式還有提供桌面小工具可使用，iPhone 與 Android 都有，不過畢竟兩個平台的小工具形式不同，功能上也會有些差異，例如 Android 可以設定更新頻率，iPhone 則是每回都會顯示不同的內容唷！

這些名言都是英文的，還可以順便多學習一點單字也很不錯，想要補充正能量的朋友，可以參考看看囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Motivation
  • 軟體語言：英文, 西班牙文
  • 開發人員：Monkey Taps
  • 官方網站：https://monkeytaps.net/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

操作畫面：

初次使用會先有一些前置的設定需要執行，點擊「Get started」先設定每天想要收到名言的次數與時間範圍。

 

接著按下「Got it!」後，從八個分類中選擇你覺得自己需要改善或加強的地方，再按下「Continue」。

 

這邊會顯示付費版的功能說明，如果想先免費使用，直接點擊左上角的「Cancel」或「X」關閉畫面即可。接著就可以正式進入程式了。

 

向上滑動可切換下一則名言，名言下方則可選擇收藏或分享。

 

點入右下角的「油漆刷」可更換背景主題，未上鎖的部份都可以看廣告後免費使用。

 

點入左下角的「General」可切換使用不同的名言分類。

 

有需要的話，也可以將名言加入桌面小工具唷！

 

最後更新：02-03, 2021 下午 1:01

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