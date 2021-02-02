你有社交障礙嗎？快來「害羞男孩」看看面對各種尷尬情境時該如何解決吧！（iPhone, iPad）

許多人都有社交障礙的問題，在一個陌生的環境裡，雖然很想與旁人聊天或是做些什麼事，，

卻不知道該怎麼起頭，最後就錯失了與人親近的機會。在這款名為「害羞男孩」的解謎遊戲中，就有一位個性超級害羞的男主角，無論做什麼事都難以邁出第一步，也不知道如何正確的表達自己的情感，就得靠玩家來幫幫忙了！

遊戲共有 30 個關卡，每一關都有一個情境主題，每一個都有讓男孩害羞到全身脹紅的本事，有時候還會過度緊張到全身發抖倒地不起！無論是想與同學更熟悉、與心怡的女孩交談或是單純在公車上想要讓位等，各種不同的尷尬情境，玩家都要與他一起面對。

四處點擊收集道具，並觀察場景中的各種元素來找到解決的方法，每關除了成功的結局外，還有多種失敗的結局可以嘗試，所有收集到的結局圖卡都會收錄在遊戲的圖鑑當中，完成 30 個關卡最後還會有一個令人驚喜的大結局哦！喜歡此類解謎遊戲的朋友，快一起來幫助害羞男孩吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 害羞男孩

害羞男孩 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： PLUSDOT Technology Limited

PLUSDOT Technology Limited 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「害羞男孩」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

點擊「開始」會先進行第一關的教學，點擊場景可疑的地方，就可以推動劇情的發展。

接著再點擊收集各種可用的道具，收集的道具會放在下方，可拖曳到要使用的地方，就完成教學囉！

再次點擊「開始」就可以進入關卡列表了。從「第 2 話」開始挑戰。

每一關在右側都會有男孩的心聲可以了解一下，原來剛轉學的男孩很想與旁邊的人聊天，但不知道該怎麼做，想辦法幫幫他吧！

成功達成男孩的心願即可過關，但關卡中也有幾個失敗的結局可以嘗試收集哦！

各種情境設定都蠻有趣的，在遊戲當中也可以想想，如果是自己會怎麼做吧！

如果真的找不到最好的解決方案，可點擊上方的「提示」，看廣告後取得提示。

在關卡列表點擊右上角的「貼紙」，就可以看到所有已經收集到的結局圖卡囉！