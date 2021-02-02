[限時免費] AR tape measure 擴增實境尺寸測量器，不用尺就能量！（iPhone, iPad）

你按過了!

想要測量一些東西的尺寸時，手邊剛好找不到尺可以用，手機有很多可取代的測量工具可以選擇，，

像是之前介紹過的 3-in-1 Ruler，或是本篇要介紹給大家的「AR tape measure」都是可以透過手機鏡頭來進行尺寸測量的工具 App。

「AR tape measure」是透過 AR 擴增實境技術來測量現實世界中兩點之間的距離，只需簡單的點擊設定起迄點，即可在畫面上立即看到測量結果。測量單位有公分、英寸與公尺三種，可依測量需求來做選擇。

不過由於是透過相機鏡頭來進行測量，手部的穩定度也會影響到測量的結果，多少會有些誤差，穩定度越高，測量的結果就越精準囉！有興趣的朋友可以下載來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：AR tape measure
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Konstantinos Papadakis
  • 官方網站：http://www.apps.e-papadakis.gr/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 11.0 以上（支援 AR 功能的機型）
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式後就可以透過後鏡頭看到要測量的物品，利用畫面中間的瞄準器對著起點，按住畫面不放，移動手機拉出測量線至迄點後再放開手，就可以看到測量的結果。

 

第2步 預設單位為「公分」，點擊左下角可切換其它的單位。點擊左上角的「X」可清除當前的測量紀錄。

 

最後更新：02-02, 2021 上午 11:33

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