[限時免費] AR tape measure 擴增實境尺寸測量器，不用尺就能量！（iPhone, iPad）

想要測量一些東西的尺寸時，手邊剛好找不到尺可以用，手機有很多可取代的測量工具可以選擇，，

「AR tape measure」是透過 AR 擴增實境技術來測量現實世界中兩點之間的距離，只需簡單的點擊設定起迄點，即可在畫面上立即看到測量結果。測量單位有公分、英寸與公尺三種，可依測量需求來做選擇。

不過由於是透過相機鏡頭來進行測量，手部的穩定度也會影響到測量的結果，多少會有些誤差，穩定度越高，測量的結果就越精準囉！有興趣的朋友可以下載來試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： AR tape measure

AR tape measure 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Konstantinos Papadakis

Konstantinos Papadakis 官方網站： http://www.apps.e-papadakis.gr/

http://www.apps.e-papadakis.gr/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上（支援 AR 功能的機型）

iOS 11.0 以上（支援 AR 功能的機型） 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後就可以透過後鏡頭看到要測量的物品，利用畫面中間的瞄準器對著起點，按住畫面不放，移動手機拉出測量線至迄點後再放開手，就可以看到測量的結果。

第2步 預設單位為「公分」，點擊左下角可切換其它的單位。點擊左上角的「X」可清除當前的測量紀錄。