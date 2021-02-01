[iPhone 使用技巧] 免安裝！內建「網頁長截圖」功能，還可編輯劃重點！

你按過了!

一般在 iPhone 上的網頁截圖都只能截到當前看到的區域，如果想要截更多的區域或甚至將整個網頁的畫面都擷取下來，就只能安裝像 TailorSnap Markup網頁截全圖……等之類的 App 才可以。

不過其實 iPhone 早就在 iOS 13 時，，

就加入了「網頁長截圖」的功能，想要長截圖時，就不需要再另外安裝 App了。在網頁畫面同時按下 iPhone 的「側邊按鈕 + 音量增加鍵」截圖後，立即從左下角的截圖縮圖點入「圖片標示工具」，就可以立即切換成「整頁」的擷取模式，透過裁切工具就可以調整實際要保存的部份囉！

而 iPhone 內建的「圖片標示工具」本身就有許多的畫筆、圖形繪製，還有上次提到的「局部放大」功能都可以在網頁長截圖之後，立即劃重點唷！不過這個內建的長截圖只可以 PDF 格式保存在 iCloud 之中，之後可在「檔案」App 中讀取或分享。

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使用方法：

第1步 開啟 Safari 瀏覽網頁，截圖後點擊左下角的縮圖開啟「圖片標示工具」，在上方就會出現「螢幕」與「整頁」，若要長截圖就是選擇「整頁」。

 

第2步 選擇「整頁」後，在右側就可以看到完整的網頁截圖，如果只想要保存部份的內容，可使用上方的裁切工具，拖曳調整到需要的範圍後，再點擊「完成」即可。

 

第3步 可再使用下方的各種畫筆進行塗鴉、圖形繪製，可以局部放大重點或是加入文字……等。編輯後，點擊左上角的「完成」即可以 PDF 格式保存到「檔案」之中。

 

最後更新：02-02, 2021 下午 4:20

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