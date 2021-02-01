DreamTunes 可視化音樂播放器，隨節奏綻放炫麗的萬花筒！（iPhone, iPad）

小時候應該多少都有玩過萬花筒吧？用一些彩色的碎紙片，再撒點小亮片，加上幾片鏡子，，

就可以在那小小的空間中，創造出各種令人驚豔的美麗圖樣，對於年紀幼小的我們來說，那是一種新奇又特別的記憶。

如果你喜歡萬花筒帶來的驚喜，也許可以來試試這款「DreamTunes」可視化音樂播放器，它可以隨著音樂的節奏，在畫面上變換出各種炫麗的動態圖樣，就像萬花筒一般，綻放各種不可預期的精彩畫面。

在內建的播放器中，你可以從手機裡讀取音樂編輯播放列表，或者也可以透過麥克風讓它隨著環境中的其它音樂或聲響來呈現不同的變化唷！萬花筒的效果相當豐富，有多種的設計主題，也有不同的鏡像組合可選用，能為平淡的生活增添更多色彩！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： DreamTunes

DreamTunes 軟體語言： 日文, 英文

日文, 英文 開發人員： Daichi Sasaki

Daichi Sasaki 官方網站： https://www.facebook.com/DreamTunesOfficial/

https://www.facebook.com/DreamTunesOfficial/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「DreamTunes」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次開啟程式會有操作說明，滑動可調整旋轉方向，單擊可隨機更換萬花筒效果，雙擊可隱藏或顯示播放控制器，長按則可以重置效果。點擊下方的「♪」就可以編輯播放列表。

開始播放音樂後，畫面就會隨著音樂的節奏而變換。

點擊右上角進入設定，這邊就有許多不同的主題設計與鏡像效果可以選用，不過免費版本選擇有限。