你還記得數學方程式怎麼解嗎？來「X=1」挑戰最速解！（Android）

一般的數學類遊戲，運用的大多都是加減乘除的元素，少見像「X=1」這樣，，

直接就把數學方程式拿出來當做遊戲題目的，如果在國中時期，你的數學沒有不會就是不會的話，那麼一元一次方程式，應該還記得怎麼解吧？

「X=1」就是以一元一次方程式為主所設計的數學解謎遊戲，裡頭有數也數不清的題庫，要來讓玩家們挑戰最速解！遊戲的場景就是以黑板為主題，題目則是用粉筆寫出來的，透過點擊「選取數字」再拖曳出「指向箭頭」，就可以將數字進行搬運或運算，用越少的步數解出 X 越厲害！

除了單純的數字外，也有不少「分數」的題型，難度算是很不高的，只要是有學過、對解方程式還有印象的朋友，應該都可以簡單快速的上手。除了單人模式外，遊戲還有提供多人模式可與其他的玩家進行比拼，這部份需登入 Google 帳號才可加入，不過有點可惜的是帳號連結的部份似乎有什麼問題，沒辦法成功登入，所以就無法測試截圖給大家看了。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： X=1

X=1 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Daniel Gronau

Daniel Gronau 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「X=1」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊「SINGLE PLAYER」，再點入「START PLAYING」就可以準備開始接受挑戰了！

初次進入時會先顯示工具按鈕的說明與一些操作教學，但都是英文，比起數學，英文不會就是不會的人，我們就直接點擊右上角的「i」跳過好了。

接著就可以看到第一題了，點擊數字可選取，再拖曳就能拉出指向箭頭。

將箭頭指到要移動的位置後放手，數字就會自動搬移。

再次點擊選取指向要運算的數字後，就可以算出 x=1 了！完成解題，下方會顯示使用了幾個步驟，點擊畫面任一處即可接續下一題。

如果要選取「分數」，先按住並停留在分子或分母，幾秒後就會自動選取完整的分數（如右圖）。

接著一樣再算出解答即可過關。

上方的工具列，可以返回上一步、重新開始、跳過進入下一題或是查看說明。

點入「ALREADY PLYAED」可以查看曾經算過或看過的題目，右側若顯示「Not solved yet」代表是之前跳過的題目，可再重新挑戰。

點入「MULTI PLAYER」多人模式，上方標示著 BETA，果然是 BETA 啊～我真的無法登入帳號呢！好想跟其他玩家比賽啊～～～有興趣的朋友也可以試著登入看看。