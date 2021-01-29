超獵奇！這顆會長＂臉＂的樹快拿去種～かおのなる木（iPhone, Android）

你按過了!

還在種花、種樹、養多肉嗎？那都已經不夠稀奇了！喜歡獵奇事物的你，有聽過會長＂臉＂的樹嗎？在說的就是這個來自日本人之手與「旅行青蛙」為同一個開發商的「かおのなる木」

「かおのなる木」就是指會長出臉的樹，它是一款很鬧的植物種植遊戲，只要記得給它澆水餵肥料，每隔一段時間就會長出一顆大橘子，將這顆大橘子摘下來，就可以看到它的臉部表情了！

沒錯，每顆橘子都有一張臉，而且各種表情都有，不過就像驚喜包一樣，會拿到什麼表情，只有摘下來的那一刻才會知道，遊戲中一共有 113 種表情可以收集，那麼有沒有什麼影響因子可以讓我們更容易種出不同的表情呢？

有的，在遊戲中有提供各種不同的「肥料」，有的可以讓樹感到舒服、有的可以讓樹變得有活力、有的則可以讓它感到平靜，不過也有污濁的泥水會讓樹覺得不舒服，這些不同功能的肥料，將可以讓果實因為情感的變化而產生不同的表情。

另外也有許多「擺設品」可以為樹帶來更多不同的情緒哦！

只是果實要長出來需要蠻長的時間，每 4 小時才能長一顆，種植植物果然很修身養性呢！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：かおのなる木
  • 軟體語言：日文
  • 開發人員：Hit-Point Co., Ltd.
  • 官方網站：http://www.hit-point.co.jp/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

初次開啟遊戲，需先同意相關的利用規約接著就可以摘下第一顆大橘子了，按著大橘子不放，向下拖曳就可以摘下來

 

在摘的過程中，就可以隱約看到它的臉部表情，摘下後還可以獲得遊戲裡的 FP 幣，之後將可以用來購買肥料哦！

 

遊戲玩法很簡單，就是澆水、餵肥料，等待果實長大，然後就可以摘下它每顆果實都需花費 4 個小時的成長時間點擊上方的「花灑」就能幫它澆水了

 

點擊「肥料包」就可以看到目前擁有的各種肥料，點擊就能使用囉！

 

點擊最右上角的選單鈕，可以從「圖鑑」查看目前已收集到的果實表情

 

「商店」裡可以買到各種的肥料與擺設品

 

點擊「花盆」可以查看目前植物的情緒狀態哦！接下來就是耐心等待了雖然也有快速成長的肥料可以用，不過一劑就要 300 FP，花不起啊～～～

 

最後更新：01-29, 2021 下午 12:55

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