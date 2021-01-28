Neon Blink Draw 動態霓虹照片塗鴉工具，要怎麼閃爍都可以！（iPhone, Android）

你按過了!

「Neon Blink Draw」是一款很吸睛的照片塗鴉工具，與一般的繪圖 App 不同，從它的畫筆所畫出的都是超亮眼的霓虹線條，，

而且還是真的會＂閃＂的那種，就像在照片裝上霓虹燈一樣。

在畫畫之前，可以自訂筆色、筆粗，還能選擇霓虹要怎麼閃！基本有三款閃爍方式可選擇，完全不動、兩秒閃一次以及閃三秒再停三秒，如果這三種還不夠你用，程式還有開放讓使用者自定義閃爍方式，讓你的照片想要多熱鬧就有多熱鬧！

除了可以在照片上塗鴉外，只要選擇單色背景就能像一般的繪圖 App 一樣拿來畫畫囉！繪製完成後可選擇錄製為影片或儲存靜態的圖片，也可以保存在程式中，之後再取出繼續塗鴉或做其它的修改，最多可以保存 4 個紀錄哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Neon Blink Draw
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Kazuto Takada / GameSaien.com
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

操作畫面：

開啟程式後可選擇使用單色背景、拍照或是由相簿選取照片。如果之前就有保存紀錄，則可在下方點擊「磁片」圖示讀取紀錄。（對！年輕的小朋友們，那個圖示就是已經作古的 3.5 吋磁片。）這邊示範編輯相簿中的照片，選取照片後就可以使用方的編輯工具來塗鴉了。

 

先來看看「畫筆」的內容，可以選擇閃爍的方式、筆粗以及畫布的明暗度。閃爍方式後方的六格小方塊，點亮的代表＂閃＂，灰色代表＂不閃＂，下方的八個空間可自由設定想要的閃爍方式，前方則可預覽實際的閃爍效果。

 

「筆色」的部份有相當多的顏色可以選擇，或著也可以使用下方的「隨機」，畫出的每一筆都會是不同的顏色哦！

 

畫到一半或是畫好後，都可以選擇保存到程式的儲存空間中，之後可以再讀取出來繼續畫或修改。

 

完成後，可以選擇「Video」錄製為 MP4 影片，錄製的秒數長度可以自己決定。

 

或者也可以點擊「Image」保存為靜態的圖片。點擊最前方「+」則可清除所有的繪畫重新開始哦！

 

靜態圖片會將所有的霓虹筆跡同時呈現出來。

 

最後更新：01-28, 2021 下午 3:57

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