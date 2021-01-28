Delayed Gratification 延遲開啟特定網頁，讓你有機會思考值不值得浪費時間！（Google Chrome 擴充套件）

以往曾介紹過各式各樣阻止分心的瀏覽器擴充功能，比方說將那些會令人分心的網頁強制上鎖、只能在限定時間打開或是每天只能瀏覽幾小時、每小時只能開啟一次……等，都是用一種強迫、比較負面感受的方式來進行，，

這樣的做法也許短時間內有效，但說實在叛逆是一種本能，想要的被限制就是會感到美送！於是可能就在某個時刻忍受不住而將這些擴充功能給移除掉，解放自由的靈魂。

那麼，問題又回到怎麼讓自己專注在重要的事情上呢？「Delayed Gratification」這個 Google Chrome 瀏覽器擴充功能給出了另一種選擇。以延遲滿足為出發點，在打開那些會令人分心的網站前，它會先用灰色的畫面擋住網頁，並倒數 15 秒的時間，讓你有機會、有時間想一想打開這個網頁值不值得，這個網站值得你浪費珍貴的時間瀏覽嗎？

思考過後，或許你就會做出正確的選擇了，而且這個選擇是你心甘情願的。它的做法並沒有很大的強制性，在倒數 15 秒後，仍然可以正常的瀏覽網站，只是多等待一些開啟的時間而已。而且大多數人在瀏覽網頁時，性子都是很急的，通常多等兩秒大概就受不了想按「x」關掉網頁，所以這個減少分心的作法，感覺蠻不錯的，有需要的朋友可以試試看。

除了預設的 15 秒時間外，還有 10 秒、20 秒或 30 秒可以選擇，在每回等待時間過後，可依自己的使用狀況來設定經過 2~20 分鐘再次延遲開啟，使用上算是蠻有彈性的囉！至於有哪些網頁需要受限，可到設定中自行編輯清單，操作很簡單的。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Delayed Gratification

Delayed Gratification 軟體版本： 0.0.5

0.0.5 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 55.19KiB

55.19KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 在軟體下載頁點擊右上角的「加到 Chrome」，再按下「新增擴充功能」將程式完成安裝。

第2步 接著可以設定要延遲開啟網頁的秒數，以及多久之後要重新上鎖。

第3步 在「Add a website」後一一輸入要延遲開啟的網站網址，輸入後按下 Enter 鍵即可新增。

第4步 最後按下「Save」即可開始執行。

第5步 每當開啟列表中的網站時，就會先看到像下圖的灰色畫面，上方會倒數秒數，下方則會寫上一句讓你可以思考的問題。例如「你為什麼要安裝這個擴充功能？」、「這真的值得等待嗎？」或是「這就是你今天的計劃嗎？」……等，試圖要讓你放棄等待進入這些網站之中。