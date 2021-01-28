Clusterduck 鴨鴨進化遊戲！越孵越奇怪了啊～～（iPhone, Android）

與動物有關的遊戲，主角通常不是狗就是貓，再不然就是熊什麼的，，

但其實鴨子遊戲化之後也超可愛的啦！「Clusterduck」這款遊戲就是以鴨子為主角的奇異進化遊戲，雖然不知道真實世界裡的鴨子到底是先有鴨蛋還是先有鴨子，不過在遊戲裡的鴨子們都是從蛋開始孵化的唷！

當第一隻鴨子出生後，牠就會開始在巢裡下蛋，每顆蛋需要孵化的時間有長有短，而會孵出什麼樣的鴨子也沒有人會知道，畢竟生物在一代一代進化的過程中，難免都會有一些錯誤問題發生，然後就會在某個時刻產生了突變！

「Clusterduck」的鴨子都由三個部份所組成，包含頭部、翅膀與身體，每個部位都有上百種不同的變化，隨機組合在一起，就會有各式各樣的鴨子種類，但放心，牠們的模樣都還是偏可愛的，即使頭上長了獨角獸的角、有彎彎曲曲超華麗的鴨屁股或是在翅膀戴上龐克風的裝飾、手拿刀劍等，萌度還是只增不減。

不過鴨子的生存空間都是有限的，最多只可同時存在 25 隻鴨，想要收集更多稀奇古怪的鴨子，就必須將一些鴨子丟到「洞」裡犧牲掉，才能空出地方迎接新鴨子。而這個不知道通往何處的洞穴，卻也似乎隱藏了什麼祕密，這就留給玩家們來親自挖掘囉～

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Clusterduck

Clusterduck 軟體語言： 英文

英文 開發人員： PIKPOK

PIKPOK 官方網站： https://pikpok.com/

https://pikpok.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 12.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊那唯一的一顆蛋，再點擊「HATCH!」。

接著重覆點擊多次蛋後，就可以孵出你的第一隻元老鴨！每隻鴨都由三個部位組成，而且都有著不同的個性描述唷！

這隻鴨子就會開始在畫面上四處亂走，然後偶爾會在巢裡下蛋，重覆同樣的孵蛋動作就可以陸續獲得各種不同的鴨子了，而且蛋蛋們會開始需要長短不一的時間來等待成熟。

隨著鴨子的孵化，生存空間將會越來越擁擠，最多只能同時存在 25 隻鴨，當空間不夠時就無法再獲得新的鴨子。此時，可點擊下方的小洞，將它變成一個足以讓鴨子通過的大洞後，就可以把鴨子抓到洞上投下去，這樣就可以騰出更多的空間了。

當丟入太多的鴨子後，那個大洞就像累積了許多的怨氣一般，偶爾就會冒出一些長相怪異憤怒的怪獸鴨！但牠們也不會怎麼樣，就是出來嚇嚇你而已，下圖特地打上了馬賽克囉！

點擊左上角的「影子鴨」可以查看目前已收集到的各種部位造型，不過很可惜，並沒有一個可以保留已收集到造型組合的地方，所以我都會把造型比較特別的留在場上，還可以多看久一點 XD。這些鴨子點擊都會發出聲音，每隻的聲音都不一樣，超可愛的啦～喜歡鴨子的朋友，可以來玩看看哦！