[限時免費] FlinkMath 加減乘除無限練習器（iPhone, iPad）
覺得自己的數學運算能力太差嗎？或是被放寒假的小孩每天喊著無聊砲轟到體無完膚？快點下載「FlinkMath」吧！它是一款可以讓你無限練習加減乘除的數學練習工具！
程式的介面相當簡單，將加減乘除區分為四個單元頁籤，可針對想要加強的部份各別練習，，
算式的答案會先以「？」取代，當自己算出答案後，就可以點擊「？」查看正確的答案囉！每回的題目數量都不會太多，加法與減法各 10 題，乘法與除法各 12 題，回答完畢可再重置獲得新的題目，想練習多少都可以！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：FlinkMath
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Harald Lamer
- 官方網站：https://flinklab.com/
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 10.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「FlinkMath」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
開啟程式就可以看到題目了。點擊上方可以設定練習的範圍，下方則可切換要練習的類型。
點擊算式後方的「？」就可以看到答案。全部練習完畢，點擊左上角的按鈕就可以重置獲得新的題目囉！
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