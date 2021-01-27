[限時免費] FlinkMath 加減乘除無限練習器（iPhone, iPad）

覺得自己的數學運算能力太差嗎？或是被放寒假的小孩每天喊著無聊砲轟到體無完膚？快點下載「FlinkMath」吧！它是一款可以讓你無限練習加減乘除的數學練習工具！

程式的介面相當簡單，將加減乘除區分為四個單元頁籤，可針對想要加強的部份各別練習，，

每一個單元都有提供多種不同的練習組合，例如加法與減法就有 0-10、0-20、0-50、0-100、0-1000 的數字區間可選擇；乘法則有個位數、十位數或是以一個特定數字為主來進行運算，比方說選擇 6 為主要練習對象，題目就會用 6 去與其它各種數字做乘法的運算，除法亦同。

算式的答案會先以「？」取代，當自己算出答案後，就可以點擊「？」查看正確的答案囉！每回的題目數量都不會太多，加法與減法各 10 題，乘法與除法各 12 題，回答完畢可再重置獲得新的題目，想練習多少都可以！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： FlinkMath

FlinkMath 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Harald Lamer

Harald Lamer 官方網站： https://flinklab.com/

https://flinklab.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「FlinkMath」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式就可以看到題目了。點擊上方可以設定練習的範圍，下方則可切換要練習的類型。

點擊算式後方的「？」就可以看到答案。全部練習完畢，點擊左上角的按鈕就可以重置獲得新的題目囉！