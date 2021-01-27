[限時免費]「Pixel Widgets」像素風格的日期時間小工具（iPhone, Mac）

「Pixel Widgets」是一款像素風格的桌面小工具，可以讓使用者在 iPhone 或 Mac 的桌面加入包含時間、日期或是時間進度條的工具程式，除了有大中小三種尺寸可以選擇外，，

也預設有許多的樣式組合，有單純顯示日期或是單純只有時間，也有日期時間一起顯示的，有各種不同的排列組合可以選用。

這些小工具的樣式組合雖然是預設的，不過開發者仍然留給我們許多自訂的空間，每款小工具都有 200 種背景主題色可以選用，無論你的桌布是什麼色系，絕對都可以找到適合的，另外還有 24 種字體與 24 種文字顏色可自行搭配使用唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pixel Widgets

Pixel Widgets 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Akash Jain

Akash Jain 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： macOS 11.0 以上 / iOS 14.0 以上

macOS 11.0 以上 / iOS 14.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone 或 Mac 中開啟 App Store 並搜尋「Pixel Widgets」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 以 iPhone 為例，開啟程式後可看到各種的樣式組合，上方可切換三種不同的尺寸。

第2步 點擊其中的樣式，「Set Widget」可選用該樣式，被選用的樣式就會列在最上方的「Active Widgets」下。「Edit Widget」則可進一步自訂格式。

第3步 點入編輯可以自由組合背景色、字體與文字顏色。選定後，點擊右上角的「Save」保存。

第4步 在桌面上長按進入編輯模式後，點擊左上角的「+」，找到「Pixel Widgets」。

第5步 小工具分為 Date/Time 及 Year in Progress 兩種，分別都有 3 種尺寸大小可選用。點擊「加入小工具」即可在桌面上看到它囉！

第6步 加入桌面後，可回到程式中修改小工具外觀，桌面的小工具也會同步更新哦！