「表情符號板」體積輕巧、點擊即可複製使用！（Google Chrome 擴充套件）
在電腦上想要使用表情符號，大多都還是會習慣到網路上搜尋複製，再貼上使用，，
它支援 Google Chrome 瀏覽器使用，提供相當豐富的 Emoji 表情符號，體積僅 30.67KiB 與其它同類型的擴充功能相比輕巧許多，而且幾乎所有常用的、不常用的符號都可以找得到。
使用時也十分便利，在表情符號表中點擊就能自動複製到剪貼簿，直接到需要的地方按下鍵盤上的 Ctrl+V 就能貼上使用了，如果同時需要輸入多個表情符號，也可以一次選取多個，再一口氣貼上唷！在留言、發文時，適時的加上一些表情符號，可以讓你的文字更加有趣！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：表情符號板：表情符號鍵盤
- 軟體版本：1.1.1
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：30.67KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 在軟體下載頁中點擊右上角的「加到 Chrome」，再按下「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 之後需要使用時，在網址列右側點擊「笑臉」圖示即可展開表情符號表，直接點擊即可複製使用。
第3步 點擊右上角的「齒輪」可以設定喜歡的膚色。選定後就會自動記憶，使用到有多種膚色選項的表情符號時，就不需要再重新做選擇。
第4步 點選需要的表情符號就會直接複製到剪貼簿，一次選擇多個表情符號也沒問題哦！所選的表情符號都會列在上方的框框裡，同時自動複製。
第5步 在需要的地方按下鍵盤上的 Ctrl+V 就能貼上使用了。
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