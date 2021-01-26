Filmmusic 擁有上萬首音樂且持續更新的免費音樂素材庫，個人商業用皆可！

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「Filmmusic」是一個擁有龐大數量的線上音樂素材網站，現階段已有超過上萬首音樂，而且還在持續的更新增加中，只需依照要求標註來源資訊就可以免費使用，無論是個人或商業用途都沒問題！

音樂的來源都是由創作者自行上傳分享的，目前已有 31 位音樂藝術創作者加入分享的行列唷！各式各樣的音樂類型都有，電子樂、古典音樂、現代、放鬆、流行、搖滾、鋼琴、鄉村、爵士、嘻哈、放克、藍調……等，在網站上有相當完備的分類可以選擇

除了以音樂類型做為分類外，還有「主題」式的分類可運用，包含廣告、冒險、電子遊戲、商業、神秘、旅行、懷舊、冥想、戰爭、時尚、喜劇、恐怖……等。

或者你也可以使用「關鍵字」來搜尋，並利用各種的篩選器，如音樂長度、節拍速度、心情類型等來更快的找到符合需求的音樂

只需按要求標註來源，就可以任意的使用在 YouTube、應用程式、遊戲等各種創作項目中，如果還有任何想要了解的，都可以在網站的 FAQ 中查到更詳細的說明一般的訪客每天可免費下載一首音樂，如果想要下載更多，就需使用 Email 進行註冊囉！

網頁畫面：

開啟網頁後，預設會在「Filmmusic.io」頁面，在上方還可以切換到「Incompetech」頁面，兩個的操作方式一樣，不過包含的音樂不同，兩邊都可以去挖寶哦！

在上方點開「Music」就可以在下拉選單中切換到搜尋、音樂分類、主題分類、排行榜與音樂創作者列表

每一個分類都有列出其包含的音樂數量，點入就可以一一瀏覽試聽

使用「搜尋」的話，可在左側輸入關鍵字，並有各種的篩選器可以使用，包含音樂長度、節拍速度、分類、心情、主題、創作者可選擇

點擊前方的「▶」即可試聽，喜歡的話，就可以點擊「Download」將音樂下載回來

免費下載的話，就需要標註來源，如果不想標註，每首音樂基本上都需付出 20,00 歐元取得授權，就可以不用標註，大家可以自己衡量一下點擊「Chose free license」即可免費使用

接著會有相關的授權使用說明，點擊「I accept the terms of the Filmmusic.io Standard License」進行下一步

在這邊就會有標註來源的樣式，可直接複製使用勾選下方的「I’m not a robot」後，就可以點擊「Download now」將音樂下載回來了