Filmmusic 擁有上萬首音樂且持續更新的免費音樂素材庫,個人商業用皆可!

Posted on

「Filmmusic」是一個擁有龐大數量的線上音樂素材網站,現階段已有超過上萬首音樂,而且還在持續的更新增加中,只需依照要求標註來源資訊就可以免費使用,無論是個人或商業用途都沒問題!

音樂的來源都是由創作者自行上傳分享的,目前已有 31 位音樂藝術創作者加入分享的行列唷!各式各樣的音樂類型都有,電子樂、古典音樂、現代、放鬆、流行、搖滾、鋼琴、鄉村、爵士、嘻哈、放克、藍調……等,在網站上有相當完備的分類可以選擇

除了以音樂類型做為分類外,還有「主題」式的分類可運用,包含廣告、冒險、電子遊戲、商業、神秘、旅行、懷舊、冥想、戰爭、時尚、喜劇、恐怖……等。

或者你也可以使用「關鍵字」來搜尋,並利用各種的篩選器,如音樂長度、節拍速度、心情類型等來更快的找到符合需求的音樂

只需按要求標註來源,就可以任意的使用在 YouTube、應用程式、遊戲等各種創作項目中,如果還有任何想要了解的,都可以在網站的 FAQ 中查到更詳細的說明一般的訪客每天可免費下載一首音樂,如果想要下載更多,就需使用 Email 進行註冊囉!

網頁畫面:

開啟網頁後,預設會在「Filmmusic.io」頁面,在上方還可以切換到「Incompetech」頁面,兩個的操作方式一樣,不過包含的音樂不同,兩邊都可以去挖寶哦!

在上方點開「Music」就可以在下拉選單中切換到搜尋、音樂分類、主題分類、排行榜與音樂創作者列表

每一個分類都有列出其包含的音樂數量,點入就可以一一瀏覽試聽

使用「搜尋」的話,可在左側輸入關鍵字,並有各種的篩選器可以使用,包含音樂長度、節拍速度、分類、心情、主題、創作者可選擇

點擊前方的「▶」即可試聽,喜歡的話,就可以點擊「Download」將音樂下載回來

免費下載的話,就需要標註來源,如果不想標註,每首音樂基本上都需付出 20,00 歐元取得授權,就可以不用標註,大家可以自己衡量一下點擊「Chose free license」即可免費使用

接著會有相關的授權使用說明,點擊「I accept the terms of the Filmmusic.io Standard License」進行下一步

在這邊就會有標註來源的樣式,可直接複製使用勾選下方的「I’m not a robot」後,就可以點擊「Download now」將音樂下載回來了