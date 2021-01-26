AI Face Retouch 線上自動人臉修飾工具，讓你的照片更細緻好看！

現代人拍照，不稍微動點手腳大概都是不願意分享給別人看的，不過如果使用像「無他相機」這類醫美等級的拍照工具，拍出來的照片可能連親媽都要認不出來了，想要維持原本模樣的同時又希望可以呈現更好看的感覺，也許你只需要「AI Face Retouch」就足夠了

它與之前介紹的「AI Image Enhancer」同樣都是「AI Image Enlarger」旗下的一個線上修圖工具，「AI Face Retouch」主打的功能就是人臉修飾的部份，可以將照片上傳由 AI 辨識臉部後，在數秒內將照片進行優化，修飾皮膚、加深輪廓線條、減少皺紋，讓眼睛看起來更加明亮清晰等。

修飾後的照片與原圖乍看之下會覺得沒有差別，但其實整體的細節都被提升了一階唷！

這個修圖工具可完全免費使用，網站上的說明有提到所上傳的照片會在 24 小時內被清除接受 JPG 與 PNG 圖檔格式，檔案大小不可超過 5MB，尺寸則限制在 2000×2000 之內，不過產出的圖片會放大到 4000×4000，以 JPG 格式保存有興趣的朋友可以來試試看哦！

網站名稱： AI Face Retouch

AI Face Retouch 網站網址：https://imglarger.com/Retouch

使用方法：

第1步 開啟網頁後，點擊「Drop image or click the button」從電腦選取照片或直接將照片拖曳到網頁中

第2步 待照片上傳完畢，就可以點擊「Start」開始進行修飾

第3步 待右側出現「Download」就可以點擊準備將照片下載回來

第4步 修圖後的照片會在新分頁中開啟，點擊滑鼠右鍵，選擇「另存圖片」即可保存

下面擷取照片的局部讓大家做比較，雖然不仔細看似乎是察覺不出來差異，但 After 的其實是更為細緻的，髮質看起來比較好，眼睛較明亮，五官也比較明顯唷！