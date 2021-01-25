《天竺鼠車車》正夯！到「豚鼠聽起來」把牠們可愛的聲音全都收藏起來！（Android）

你按過了!

最近跟朋友打招呼，是不是都用「你看過《天竺鼠車車》了嗎？」做為開場白呢？它是日本原創的定格動畫，以羊毛氈所製作的天竺鼠為主角，，

搭配黏土打造的各種場景所製作出的超療癒動畫作品，裡頭的每台（隻）天竺鼠車車都有著可愛的眼睛，圓滾滾的身材，明明有四顆輪子卻還是都用走的，超級萌！

據說動畫裡天竺鼠車車所發出的聲音都是真的天竺鼠的聲音，配合劇情的需要，這些音效也都搭配的恰到好處，最讓人印象深刻的就是「5151」的叫聲啦！如果好奇天竺鼠還會發出什麼奇特的聲音，先不要衝動的自己養兩隻（對，要養就要養兩隻才不會孤單哦！），下載「豚鼠聽起來」就可以把牠們的聲音都收藏起來了！

「豚鼠聽起來」收錄了 12 種的天竺鼠叫聲，除了可以直接點擊播放外，也有隨機播放與自動重播的功能，還可以把喜歡的叫聲設置為鬧鐘鈴聲、來電鈴聲或是通知音效唷！喜歡天竺鼠的朋友，快快收下吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：豚鼠聽起來
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Sboard.pro
  • 官方網站：https://sboard.pro/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「豚鼠聽起來」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式即可看到 12 種天竺鼠叫聲的列表。點擊前方的「▶」即可播放，點擊右上角的「🔀」可隨機播放。長按音效的名稱可設定為鈴聲，不過第一次使用需先給予相關的權限。

 

第2步 完成權限的設定後，長按音效名稱就可以選擇設定為通知、鬧鐘或是來電鈴聲囉！

 

最後更新：01-25, 2021 下午 2:41

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