[限時免費] Background Eraser 超強的行動版 AI 自動去背工具（iPhone, iPad）
幫照片去背已經不是什麼困難的事情，在網路上就可以找到許多不錯的去背工具，只要將照片丟上網站，，
不過如果當你需要去背，手邊卻只有 iPhone 或 iPad 的時候，線上工具也許就沒那麼適合操作，這時就可以考慮安裝一個像「Background Eraser」這樣單純提供去背服務的 App。
使用時不需要註冊帳號，但需網路連線，將照片選入後，AI 就會自動分析並進行去背的動作，快速就可以獲得去背後的結果，除了可以選擇保存外，也可以直接分享或是匯入到其它的 App 中使用，去背的效果相當不錯哦！
但有點可惜的就是產出的照片尺寸不大，只適合在網路上使用，要印刷或是製作大圖的話，還是要考慮自己手動去背或是利用「Adobe Remove Background」這個線上去背工具比較適合。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Background Eraser – AI Remove
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Tiemei Yan
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 9.0 以上
- 網路需求：必須連接網路使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Background Eraser」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，點擊「Select Photo」從相簿選取要去背的照片或是直接拍照，也可以取得 iCloud 上其它照片。
第2步 這邊示範從相簿選取照片，按下「選擇」後，就能立即獲得去背後的結果。點擊可預覽去背效果，點擊「Share」則可保存或分享。
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