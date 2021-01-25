[限時免費] Background Eraser 超強的行動版 AI 自動去背工具（iPhone, iPad）

幫照片去背已經不是什麼困難的事情，在網路上就可以找到許多不錯的去背工具，只要將照片丟上網站，，

就可以在數秒後獲得一張去背後的照片，只是有的會需要註冊帳號，有的可能會有產出尺寸的限制，但總之不再需要專業的修圖技術，人人都可以輕鬆的去背！

不過如果當你需要去背，手邊卻只有 iPhone 或 iPad 的時候，線上工具也許就沒那麼適合操作，這時就可以考慮安裝一個像「Background Eraser」這樣單純提供去背服務的 App。

使用時不需要註冊帳號，但需網路連線，將照片選入後，AI 就會自動分析並進行去背的動作，快速就可以獲得去背後的結果，除了可以選擇保存外，也可以直接分享或是匯入到其它的 App 中使用，去背的效果相當不錯哦！

但有點可惜的就是產出的照片尺寸不大，只適合在網路上使用，要印刷或是製作大圖的話，還是要考慮自己手動去背或是利用「Adobe Remove Background」這個線上去背工具比較適合。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Background Eraser – AI Remove

Background Eraser – AI Remove 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Tiemei Yan

Tiemei Yan 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Background Eraser」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊「Select Photo」從相簿選取要去背的照片或是直接拍照，也可以取得 iCloud 上其它照片。

第2步 這邊示範從相簿選取照片，按下「選擇」後，就能立即獲得去背後的結果。點擊可預覽去背效果，點擊「Share」則可保存或分享。