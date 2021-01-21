太無聊了，該做什麼好？來「Boredaf.app」挑戰各種可能！

還記得之前介紹給大家的「BoringDay」嗎？當無聊到不知道該做什麼的時候，就可以打開網站，隨機獲得一個好點子來幫你度過無聊的時光而「Boredaf.app」也是與其類似的網站，不過它的介面設計的就像是聊天視窗一般，當你感到無聊的時候，網站上的聊天機器人就會幫你想一件事情來做。

它的建議與「BoringDay」的方向有點不同，它有不少是偏向內心的層面，例如它會建議你讚賞自己或是做冥想，而「BoringDay」則是以實際身體的行動為主，當然「Boredaf.app」也會有這類型的活動建議，比方說做 10 下深蹲、在家裡製作冰淇淋、去圖書館、跟朋友來個午餐約會或是打電話給媽媽等

如果機器人的建議你不喜歡，可以按下「No」獲得下一個建議，直到找到那個感興趣的活動為止手機、電腦都可以使用，哪天無聊的時候，不妨來試試看哦！

網頁畫面：

開啟網頁就可以右側看到聊天畫面，機器人會立即給你一個建議，如果不喜歡，可按下「No」獲得下一個

當找到感興趣的活動時，就可以按下「Yes」去執行囉！