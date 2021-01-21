太無聊了，該做什麼好？來「Boredaf.app」挑戰各種可能！

還記得之前介紹給大家的「BoringDay」嗎？當無聊到不知道該做什麼的時候，就可以打開網站，隨機獲得一個好點子來幫你度過無聊的時光而「Boredaf.app」也是與其類似的網站，不過它的介面設計的就像是聊天視窗一般，當你感到無聊的時候，網站上的聊天機器人就會幫你想一件事情來做。

它的建議與「BoringDay」的方向有點不同，它有不少是偏向內心的層面，例如它會建議你讚賞自己或是做冥想，而「BoringDay」則是以實際身體的行動為主，當然「Boredaf.app」也會有這類型的活動建議，比方說做 10 下深蹲、在家裡製作冰淇淋、去圖書館、跟朋友來個午餐約會或是打電話給媽媽等

如果機器人的建議你不喜歡，可以按下「No」獲得下一個建議，直到找到那個感興趣的活動為止手機、電腦都可以使用，哪天無聊的時候，不妨來試試看哦！

 

網頁畫面：

開啟網頁就可以右側看到聊天畫面，機器人會立即給你一個建議，如果不喜歡，可按下「No」獲得下一個

 

當找到感興趣的活動時，就可以按下「Yes」去執行囉！

 

最後更新：01-21, 2021 上午 10:48

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。