在桌面擺上漂亮的相框！Engrave Frame 照片輪播小工具（iPhone, iPad）

升級 iOS 14 之後，iPhone 的桌面就越來越像真的桌面了，可以在上頭擺放各式各樣實用或單純用來欣賞的小工具，，

例如你可以擺上一個方便查看時間的桌上鐘，也可以在旁邊放上喜歡的照片，將手機桌面佈置得更有自己的風格。

不過如果照片只是單純赤裸裸的擺放出來，就太沒意思了！利用「Engrave Frame」來展示照片會更有 fu 哦！它是一款可以加上精美相框的照片輪播小工具，有多種相框樣式可選擇，可先在程式中編輯喜歡的相框樣式、調整相框的大小與背景顏色，並可將背景顏色保存為桌布，讓相框可以更像真的擺放在桌面上一樣。

另外，在程式中還可以編輯多本相簿，將喜歡的照片編入同一本相簿中，就可以在桌面上進行輪播了。每一個相框小工具都可以展示不同相簿中的照片，輪播的間隔時間從最短 10 分鐘到最長 1 天，可視自己的需求來做設定哦！喜歡的照片不用再從手機相簿裡慢慢翻，直接在桌面就能隨時欣賞了！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Engrave Frame

Engrave Frame 軟體語言： 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員： li jing

li jing 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 14.0 以上

iOS 14.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Engrave Frame」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，可看到「Styles」列表中有多種相框樣式可選擇。（免費版本只有前兩種可試用）

第2步 點入相框就可以在「Color」調整背景顏色，「Scale」可調整相框的大小。

第3步 點擊右上角的圖示就可以選擇「Wallpaper with the same color」將背景顏保存為桌布來使用。

第4步 在下方切換到「Albums」可以編輯相簿。預設有一個「名畫」的相簿可以參考。點擊右上角的「+」則可新增其它的相簿。

第5步 之後就可以到桌面上長按進入編輯模式，點擊左上角的「+」選擇「Engrave」。

第6步 有兩種小工具尺寸可選擇。點擊下方的「加入小工具」即可加入桌面。

第7步 加入桌面後，可長按選擇「編輯小工具」。

第8步 在這邊就可以變更每個相框小工具的樣式、使用的相簿以及輪播的間隔時間。

第9步 然後就可以自由的佈置你的桌面了。對了！記得將桌布更換成剛剛保存的單色背景，這樣會更有真實感哦！