在桌面擺上漂亮的相框!Engrave Frame 照片輪播小工具(iPhone, iPad)

升級 iOS 14 之後,iPhone 的桌面就越來越像真的桌面了,可以在上頭擺放各式各樣實用或單純用來欣賞的小工具,,

例如你可以擺上一個方便查看時間的桌上鐘,也可以在旁邊放上喜歡的照片,將手機桌面佈置得更有自己的風格。

不過如果照片只是單純赤裸裸的擺放出來,就太沒意思了!利用「Engrave Frame」來展示照片會更有 fu 哦!它是一款可以加上精美相框的照片輪播小工具,有多種相框樣式可選擇,可先在程式中編輯喜歡的相框樣式、調整相框的大小與背景顏色,並可將背景顏色保存為桌布,讓相框可以更像真的擺放在桌面上一樣。

另外,在程式中還可以編輯多本相簿,將喜歡的照片編入同一本相簿中,就可以在桌面上進行輪播了。每一個相框小工具都可以展示不同相簿中的照片,輪播的間隔時間從最短 10 分鐘到最長 1 天,可視自己的需求來做設定哦!喜歡的照片不用再從手機相簿裡慢慢翻,直接在桌面就能隨時欣賞了!

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱: Engrave Frame

Engrave Frame 軟體語言: 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員: li jing

li jing 軟體性質: 免費軟體

免費軟體 系統支援: iOS 14.0 以上

iOS 14.0 以上 網路需求: 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 :在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Engrave Frame」即可下載安裝,或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法:

第1步 開啟程式後,可看到「Styles」列表中有多種相框樣式可選擇。(免費版本只有前兩種可試用)

第2步 點入相框就可以在「Color」調整背景顏色,「Scale」可調整相框的大小。

第3步 點擊右上角的圖示就可以選擇「Wallpaper with the same color」將背景顏保存為桌布來使用。

第4步 在下方切換到「Albums」可以編輯相簿。預設有一個「名畫」的相簿可以參考。點擊右上角的「+」則可新增其它的相簿。

第5步 之後就可以到桌面上長按進入編輯模式,點擊左上角的「+」選擇「Engrave」。

第6步 有兩種小工具尺寸可選擇。點擊下方的「加入小工具」即可加入桌面。

第7步 加入桌面後,可長按選擇「編輯小工具」。

第8步 在這邊就可以變更每個相框小工具的樣式、使用的相簿以及輪播的間隔時間。

第9步 然後就可以自由的佈置你的桌面了。對了!記得將桌布更換成剛剛保存的單色背景,這樣會更有真實感哦!