[限時免費] KiOSK Photo Transfer 拍立得照片編輯器（iPhone, iPad）

喜歡用拍立得拍照的感覺嗎？如果手邊沒有拍立得相機，可以下載「KiOSK Photo Transfer」這款照片編輯器來試試，它雖然不是完全模擬拍立得的拍攝過程，，

不過拍出來的效果還蠻不錯的哦！

透過它可以在拍照的當下就決定要不要套用拍立得相框以及是否要加入拍照日期，拍照後還能再依需求加入各種不同的情境相框樣式、濾鏡效果、漏光、光點、雜訊、文字貼紙……等特效，讓照片看起來更有故事感。

如果文字貼紙中沒有需要的內容，程式也有提供多種特殊的英文字體，可以自行輸入需要的文字，另外還有基本的調整工具，可依喜好來微調亮度、對比、色調、加入暗角……等，最後就能將處理好的照片保存到相簿中囉！

除了直接拍照外，「KiOSK Photo Transfer」也支援編輯相簿中已存在的照片。不過限時免費下載的版本，只有開放部份的選項可以使用，想要取得更完整的編輯項目就需付費購買完整版了。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： KiOSK Photo Transfer

KiOSK Photo Transfer 軟體語言： 英文

英文 開發人員： UD Engineering Inc.

UD Engineering Inc. 官方網站： https://kioskstudio.weebly.com/

https://kioskstudio.weebly.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「KiOSK Photo Transfer」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

開啟程式預設套用拍立得相框來拍照，在下方依序可從相簿選取照片、加入相框、加入日期、控制閃光燈以及切換前後鏡頭。

拍照或從相簿選入照片後，就可以使用下方的編輯工具來讓照片更好看了！預設會先讓我們選擇「相框」的部份，有許多不同的主題相框可以選擇。不過有標示「鎖頭」的就是完整版才能使用的。

「特效」的部份包含漏光、光斑、雜訊、斑駁、刮痕、濾鏡……等效果。

「文字貼紙」裡有多種不同的主題可選用，生日、母親節、父親節、情人節、聖誕節……等，加入後可調整大小、旋轉角度。如果沒有合用的，就可以到「特殊字體」中選擇喜歡的字型，手動輸入需要的文字內容，同樣可以縮放大小、調整角度等。

最後可以再使用各種的「調整工具」編輯照片。在照片上可兩指縮放調整大小，雙擊則可恢復原本的預設值。最後點擊右上角的「>」即可保存或分享照片。