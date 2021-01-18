來 Blaze 開房間傳檔案吧！多人批次 P2P 瀏覽器傳檔工具

Blaze 是一個可以透過網頁來傳檔的線上工具，不需註冊或登入帳號，可在不同裝置之間批次傳送多個檔案。無論是手機傳電腦、電腦傳電腦、手機傳手機，，

還是家人、朋友、同事、合作夥伴之間要進行遠端的檔案分享，全都可以透過它來進行。

使用時，先在其中一個裝置設立「房間」，再將專屬的網址分享給其他成員，每個進入「房間」的成員都需要設定一個不同名稱，然後所有在同一個房間裡的成員，就都可以互相進行傳檔。一次可選取多個檔案，格式也沒有限制，可一次傳檔給所有的成員。

由於檔案是透過 P2P 的方式傳送，所以在傳檔時，發起傳檔的成員不可關閉網頁，否則檔案將無法傳送成功。曾經加入過的房間都會被顯示在「Recent Rooms」列表中，不過這個房間並不會一直保留著，當其中所有的成員都離開之後，這個房間就會被刪除。

若在行動裝置上使用，可將 Blaze 新增到桌面，可更方便後續運用。目前經過測試 Blaze 已可在 Google、Edge、Firefox 以及 Safari 上使用，有需要的朋友可以來試試看哦！

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，點擊「Start Sharing」。

第2步 初次使用需設定暱稱，之後就不需要再次輸入。輸入後，點擊「Continue」。

第3步 輸入「房間名稱」後，按下「Join Room」。

第4步 點擊「Copy room link」後，將房間的網址傳送給其他的成員，然後等待所有成員加入。

第5步 待成員加入後，就可以使用右下角的「Send File」來傳送檔案了。

第6步 傳送檔案時，不可以將網頁關閉，傳完後檔案右側的標記就會顯示為「✓」。

第7步 若身為接收方則會在畫面顯示接收的百分比。

第8步 在「Recent Rooms」裡就可以看到曾經加入過的房間，可直接點擊重覆利用，但若其中的成員都已離開，那麼這個房間就會被刪除。