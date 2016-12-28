2016/12/28 更新：NotePad++ 推出了 v7.2.2 最新版(更新細節)。

NotePad++是個功能相當完整、豐富的純文字編輯器，是台灣人所開發、以GNU形式發佈的自由軟體。NotePad++這類進階型的純文字編輯器主要提供程式碼撰寫、網頁原始碼編修…等用途，除了基本的文字處理、編輯功能之外，還可依照不同類型的程式碼以不同色彩來顯示不同標籤與內容。另外也提供不同樣式的主題配置，透過不同文字與背景色彩的搭配，讓我們在長時間編修文件或程式碼時，看久了也不會太累。

NotePad++的特色除了軟體小巧、操作便捷之外，一般編輯器都會有的巨集的錄製播放功能與外掛模組的支援都內建了，除了支援程式語言高亮顯示之外，還支援「層次折疊」功能可以讓我們將程式碼中的同一個層次裡的一堆內容摺疊、收合，方便整理。另外也提供一個「TextFX」功能，可以讓我們快速整理XML、HTML等文本、批次編修、轉換字符…等。

而NotePad++也提供了相當完整的「快速鍵管理」功能，讓我們可以依照自己的使用習慣與需求，調整各種常用功能、按鍵或編輯指令的鍵盤快速鍵，透過一系列的鍵盤操作，可大大增進文書編輯的速度與效率，相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： NotePad++

NotePad++ 軟體版本： 7.2.2

7.2.2 軟體語言： 繁體中文、內建多國語系

繁體中文、內建多國語系 軟體性質： 免費軟體（開放原始碼自由軟體）

免費軟體（開放原始碼自由軟體） 檔案大小： 2.72 MB

2.72 MB 系統支援： Windows XP/2003/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows XP/2003/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://notepad-plus-plus.org/

http://notepad-plus-plus.org/ 軟體下載： 按這裡 (支援 32/64 位元)

操作介面：

第1步 NotePad++是功能相當完整的純文字編輯器。

第2步 預設安裝於NotePad++中的外掛「TextFX」提供一堆超實用的功能，可以讓我們快速整理XML、HTML等文本、批次編修、轉換字符...等。

第3步 按一下「自訂」→「快速鍵管理...」，可以開啟「Shortcut mapper」功能，我們可依照自己的使用習慣與需求，幫各種常用功能、指令設定鍵盤快速鍵。