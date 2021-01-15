「Toonme」一次給你 5 種不同卡通頭像風格，實現你想成為卡通人物的夢想！

每一個不同的動畫製作公司所推出的動畫，其中的人物都會有他特有的風格，例如迪士尼、皮克斯或是吉卜力動畫裡的人物都可以讓人一眼就分辨出來，，

是否好奇如果自己也是這些動畫裡的角色，又會變成什麼模樣呢？

「Toonme」這個卡通大頭貼製作網站就能一次給你 5 種不同的卡通風格，只要上傳個人正面臉部清析的照片，數秒後就能立即變成迪士尼裡的王子、公主或是其它二次元動畫裡的人物囉！

產出的圖片都會結合原始照片做為比對，可保存為 1080×1080 的 jpeg 檔，另外也有將其中 4 種卡通風格結合原始照片做成拼圖組合，同樣可下載為 jpeg 檔來使用。所上傳的照片會保存在伺服器上最長兩週的時間，如果有隱私上的考量，就建議看別人玩就好了～（逃）

除了可線上製作外，「Toonme」也有提供 iOS 與 Android 的行動版本，有需要的話下方也有附上下載連結唷！

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使用方法：

第1步 開啟網站後，點擊「CHOOSE PHOTO」從電腦中選取要使用的照片。

 

第2步 等待數秒的時間，讓程式進行分析與轉換。

 

第3步 轉換完成後，就可以看到變成動畫角色的自己啦～在上方可切換其它不同風格的頭貼。點擊下方的「DOWNLOAD IN HD」即可將頭貼保存下來。

 

第4步 每一個風格都很鮮明吧！第三種看起來有點＂糟經＂，不知道是哪部動畫裡的壞魔女 XD，最後一張則是組圖，也同樣可以保存為 jpeg 檔。

 

最後更新：01-15, 2021 下午 3:49

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