「原來 50 音」給初學者的日文假名字源學習工具（Android）
剛開始學習日文的時候，面對一個新的語言，陌生的文字，，
日文的假名源自於漢字，如果死背硬記都記不熟的話，不妨試試利用我們熟悉的文字來輔助記憶吧！如果你手邊的日文課本裡沒有附加字源的說明，可以搭配「原來 50 音」這款 App 來使用，它是一款很單純的日文學習輔助工具，提供所有平假名與片假名的來源及變化的過程，可以快速查詢需要的假名，幫助學習並加深記憶。
例如日文平假名裡的「あ」發音同「阿」也近似其字源「安」，而它的片假名「ア」也是取自「阿」的「阝」，這樣「あ」與「ア」的發音及字形是不是就很容易的串起來了呢？當然有部份還是會需要一些聯想力，但可大幅減少需要硬背的數量，有需要的朋友可以來試試哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：原來 50 音
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：DI Studio
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.4 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「原來 50 音」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
程式分為平假名與片假名列表，點入想要查看的假名就可以看到其字源變化了。不過這個程式沒有附加發音是比較可惜的地方。
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