「風子」清新療癒的小遊戲，成為一片葉子隨風自由飛翔～（iPhone, Android）

「風子」是一款相當＂安靜＂的小遊戲，從遊戲畫面、音效到玩法全都走清新的路線，打開遊戲時，，

就可以聽到風聲一陣又一陣呼呼的吹來，晚上睡不著的時候，可以考慮打開來玩一下，應該會蠻催眠的哦！

手繪風格的遊戲畫面，在視覺上帶來極為療癒的效果，而玩家在遊戲中要控制一片葉子逆風飛舞，在飛翔的過程中，儘可能的收集「黃色」的葉子，避開會拖慢速度的「紅色」葉子，「綠色」的葉子將可以幫助你加速前進。

由於是逆風飛翔，如果不能持續的前進，讓葉子飄到了畫面之外，那麼遊戲就算失敗了！遊戲時除了可聽到風聲外，在觸碰到黃色葉子時，還會發出悅耳的鈴聲，玩起來相當舒服放鬆哦！不過有點討厭的是，如果連網路玩的話，失敗時會有很跳 tone 的遊戲廣告，實在煞風景啊～～～

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 風子

風子 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： Luo Zhi En

Luo Zhi En 官方網站： https://www.rocheon.com/

https://www.rocheon.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上 / Android 7.0 以上版本

iOS 12.0 以上 / Android 7.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

第一次玩的話，可以先點擊「遊戲教學」看一下基本的玩法。之後隨意點擊畫面任一處即可開始遊戲。

按住畫面就能讓葉子飄起，收集「黃葉子」、避開「紅葉子」，「綠葉子」可幫助前進。

開始遊戲後，就可以聽到不斷呼嘯而過的風聲，前方則可看到隨風飛來的各種葉子，透過按住及放開螢幕來控制自己的葉子飛行的高度來收集黃色葉子吧！

紅色的葉子會拖慢前進的速度，得要非常小心哦！

如果一直無法碰到綠色葉子，讓自己的葉子飄到右側畫面之外，那麼遊戲就會結束，並結算成績。