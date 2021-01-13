Watermark image 超簡單的圖片、文字浮水印線上工具

臨時需要在照片、圖片蓋上浮水印，但又不會操作繪圖軟體該怎麼辦呢？其實現在都有一些很簡單的線上工具可以使用，不需要專業的技術任何人都可以輕鬆的操作，，

「Watermark image」就是其中之一。

「Watermark image」是 IMAGE ONLINE.CO 旗下眾多圖片編輯功能之中的一個，主要就是用來為圖片加上浮水印，可選擇已製作好的浮水印圖檔，或是加入純文字的浮水印，還有提供多種特殊的英文字體與調色盤可選用。

新增的浮水印可以自由的擺放在需要的位置，也可旋轉角度或縮放大小，還能調整透明度，最後就可以保存為 PNG 或 JPG 檔囉！它的功能單純，操作也相對簡單，若想要更多不同的浮水印格式，可以參考「PicMarkr」或是「Batch Watermark」。

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網站名稱： Watermark image

Watermark image 網站網址：https://watermark.imageonline.co/

使用方法：

第1步 點擊「Select image」從電腦中選取要蓋上浮水印的圖片，或是直接將圖片拖曳到下方的灰色區域中。

第2步 接著在下方點擊「Add Watermark Logo」從電腦選取已製作好的圖片浮水印，或是在下方輸入要做為浮水印的文字。

第3步 以圖片浮水印為例，選取後就會出現在圖片上方，使用四周紅色的節點可調整浮水印的大小，上方單獨的節點則可旋轉角度。

第4步 在下方可調整浮水印的透明度，最後點擊「Download」選擇要儲存為 PNG 或 JPG 檔即可。

第5步 如果是使用文字浮水印，還可以選擇各種不同的字體與顏色哦！