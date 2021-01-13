傾聽森林的聲音～「tree.fm」線上自然環境音播放器

生活在城巿裡的你，每天總是家裡與公司兩點一線來回奔波，有多久沒有親近大自然了呢？大自然本身就是一首變化多端的交響曲，，

各種的蟲嗚鳥叫搭配上徐徐微風吹過樹梢、草地、花朵的聲音，簡直優美極了。

雖然我們無法隨時隨地的跑到山上裡享受森林浴的洗禮，但可以在任何時候打開「tree.fm」來聽聽各種森林的聲音！在工作、讀書、各種需要專心安靜的時刻，都可以聽聽這些來自世界各地所錄製的森林環境音，無論是想要定心還是冥想都很適合。

打開網站它就能隨機幫你選定一個地點開始播放森林音效，還會搭配一張美麗的圖片，如果好奇這個音效的來源地，可以點擊 Google 連結開啟相關的地圖更進一步了解，反正短時間內是沒辦法出國了，搭配 Google 地圖的街景順便來場線上的虛擬旅行也很不錯哦！

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網頁畫面：

開啟網站後，點擊中間的「Listen to a Random Forest」就可以隨機播放世界各地其中一個森林的環境音。

 

播放時會搭配一張美麗的圖片，如果這個森林不合你的胃口，可以點擊下方的「Next Forest Please」切換下一個。

 

如果好奇這個森林的位置，可點擊下方的地點連結，就能在 Google 地圖上看到囉！

 

最後更新：01-13, 2021 上午 11:12

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