推過來滑過去「Pathways Puzzle」連接路徑邏輯遊戲（iPhone, Android）

只要是喜歡益智遊戲的朋友，應該都會迷上「Pathways Puzzle」這款遊戲！它的介面相當簡單，純色的背景加上白底的九宮格遊戲盤，，

透過滑動方塊來將路徑完整連接即可過關。

就像魔術方塊一樣，「Pathways Puzzle」裡的方塊們也都是整行、整列連動的，只不過它們是 2D 平面的而已，在移動每一步前都必須要審慎思考，才不會越移越亂唷！

遊戲一共分為三個關卡包，「Starter」有 10 關，基本上就是用來讓玩家熟悉遊戲方式的，接下來的「Classic」與「Super 3×3」則各有 150 個關等著你，難度將層層疊高，有些會加入固定方塊，有些關卡則會變成 3×4 甚至是 5×5 的大小，越玩越有挑戰性哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

初次開啟程式先點擊「Accept」接受相關的隱私條款後，就可以接受簡單的玩法教學。跟著小手將中間下方的方塊移動到正中間的位置，完整連接路徑即可。

 

接著再試試看橫向的移動，將路徑連接起來。

 

完成教學後，直接進入 Starter 的第一關，試著將路徑接上即可過關。

 

在右上角會顯示可用的剩餘步數，必須在步數內完成，否則即算失敗，需重新挑戰。之後也會加入灰色的固定方塊，代表該行、該列是無法被移動的。

 

完成 Starter 後，就可以再接著挑戰「Classic」與「Super 3×3」囉！

 

如果覺得紅底太喜氣的話，可以到設定中的「Theme」點擊循環切換經典、黑暗與聖誕節三種主題。

 

最後更新：01-12, 2021 下午 4:38

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