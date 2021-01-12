總是忘記戴口罩？「WearYourMask」離開住家 52 公尺就會提醒你（iPhone, iPad）

由於肺炎疫情的關係，口罩已經成為人人必備的東西，不過因為戴口罩呼吸真的比較沒那麼順暢，，

而且戴久耳朵也會不舒服，如果有戴眼鏡，還會容易產生霧氣，所以有許多人都只在需要的時候才拿出來戴上，可是大家一定都有忘記帶口罩出門的經驗，需要用到時，翻遍了包包也找不到半個，還得臨時跑到附近的超商、藥局去買來用。

「WearYourMask」就是要幫大家預防這種情況發生的 App，可事先設定要偵測的地點，只要離開這個地點超過一定半徑距離，它就會發出通知提醒你要戴上口罩了，相反的進入這個範圍時，還會提醒你要記得洗手哦！

免費版本的半徑預設為 52m，如果想要自訂其它的半徑範圍，就需要付費升級 Pro 版本囉！常常忘記戴口罩的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： WearYourMask

WearYourMask 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Kamran Siddiqui

Kamran Siddiqui 官方網站： https://xalting.com/

https://xalting.com/ 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：免費版本、Pro 版本

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊「Get Started」，再點擊「Select Address」設定住家地點。

第2步 點擊「Current Location」即可讀取目前所在位置，需允許程式「永遠」可使用你的位置。

第3步 接著看看讀取到的地址是否精準。可在上方直接手動輸入或是在下方的地圖拖曳調整定位點。最後點擊「Back」回到上層畫面，再點擊「Next」。

第4步 「允許」程式傳送通知後，按下「Finish」即完成設定。

第5步 若要程式正常運作，就必須讓這個 App 在背景長駐唷！如果發現程式沒有正常通知，可點入「App Not Working? Check the FAQ.」查看說明。

第6步 當離開住家超過 52m 時，就會收到記得戴口罩的通知，反之進入住家半徑之內時，就會收到洗手的通知囉！