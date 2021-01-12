「臺灣豬標章證明地圖」官方、民間雙版本線上快速查！

萊豬的議題在台灣鬧得沸沸揚揚，縱使贊成反對的聲音都有，在今年一月份開始，，

含有萊克多巴胺的美豬就可以正式進口到台灣來，雖然有人說不要買不要吃就好，但因為這些進口的豬肉只會標示產地並不會說明是否含有瘦肉精，而且製成食品後更難以辨識，讓在意的民眾不免擔心。

為了讓大家可以方便查詢，行政院農委會就推出了「臺灣豬標章證明地圖」，所有經過申請認證取得標章的商家都會被標示在該地圖上，讓我們可以輕鬆的查詢附近使用國產豬肉的餐廳、小吃店、肉舖等商家，消費起來更安心！

而除了農委會的版本外，還有另一款網友自製的「臺灣豬標章證明地圖」，內容資訊與官方版本是相同的，只是介面與功能上的差異，以下兩個網站的資訊都會提供給大家，可自由選用哦！

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農委會版本-臺灣豬標章證明地圖：

開啟地圖就可以看到一個個標示臺灣豬標章的店家，上方會直接顯示店家的名稱。

點擊店家標章即可在左側看到相關的資訊。

點擊右上角的「書」可展開地理書籤，直接跳查全台各縣巿的標章資訊，也可以輸入地址查詢或是切換查看店家附近的街景。

網友自製版-臺灣豬標章證明地圖

網友自製的版本，使用的是綠色五角形來代表取得標章店家，整體配色看起來較柔和。

點選標章後，可在右側看到相關的店家資訊，下方則可直接連結使用 Google、Here WeGo 及 Bing 的導航功能。