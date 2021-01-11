Onrise 奈米習慣養成器，從最小單位開始做起更容易！（iPhone, iPad）

想要養成一個好的習慣其實並不簡單，例如我們都知道運動很好，但就是很難堅持；很想要開始寫日記，，

總是寫兩天就放棄；想要好好的看完一本書，可是每回拿起書看沒幾頁眼睛就對不了焦……諸如此類的事件，經常在我們的生活中發生。

其實，有時候只要把標準降低一些，想要養成這些習慣或許就沒那麼困難了。比方說想要養成看書的習慣，就先設定一個短期的目標，例如 7 天內至少要看 3 次書，甚至再給一個執行的最小單位，像是每次至少看 5 頁，而不是硬逼著自己一週一定要看一整本書，才不會因為壓力太大而難以堅持。

如果你也很想試試這樣的習慣養成方式，可以搭配「Onrise」這款專門為此而生的奈米習慣養成器來輔助進行。它的介面相當的簡約，在建立習慣的過程中，就會引導使用者來設定執行標準，完全可以依照自己想要的方式來進行。

三步驟即可為習慣建檔，先決定特定天數之內要執行的次數，再設定提醒時間，最後為這個習慣設定一個最小完執行單位即可就完成建檔。接下來只要在執行的時候，打勾確認進行記錄就可以了。之後再視自身的狀況一步步調整執行的單位、次數與拉長天數，慢慢的就能將習慣養成。

程式中有為使用者設立許多的成就獎章，只要完成特定的任務就能獲得。另外程式還有提供番茄工作鐘功能，在你需要專心的時候，就能適時的派上用場唷！養成好習慣就從養成奈米習慣開始吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Onrise

Onrise 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Maximilian Munker

Maximilian Munker 官方網站： https://www.onrise.me/?ref=producthunt

https://www.onrise.me/?ref=producthunt 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Onrise」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊右上角的「+」即可為第一個習慣建檔。輸入想要養成的習慣類型（ex. 看書），設定執行次數與期限天數（ex. 7 天內要看 3 次）。點擊右上角的「圓點」可變換其它的主題色。按「NEXT」進行下一步。

第2步 接著設定提醒時間以及提醒天數後，按下「NEXT」接著設定最小執行單位（ex. 每次至少要看 5 頁），最後按下「CREATE」。

第3步 剛剛建立的習慣項目就會被放在首頁中，當天有確實執行的話，就在當天日期下方點擊「°」打勾。如果之後想要調整最小單位或是提醒時間等，可直接點入來做修正。

第4步 在下方切換到「Focus」可使用番茄工作鐘，在上方可切換設定休息的時間。無論專心或休息時間都有多種內建的音效可選擇。

第5步 切換到右下方的「Other」，可調整程式的明暗主題，或是查看所獲得的成就獎章。