2017/5/25 更新：軟體版本更新至 v2.5.3 最新版，更新支援多個免空、下載網站並修復一些下載問題。目前可支援 Windows, Mac OS X, Android 等系統，更新細節：按這裡。

很多人會使用 Mega, Mediafire, Box, Freakshare…等免費空間分享一些檔案，不過有些網站會跳出一堆讓人很煩的廣告視窗、有些免費空間的版面還亂到找不到下載按鈕，除此之外，部分網站等待數秒的時間也長到讓人沒力...。如果你常常需要下載免費空間的檔案，又希望能省事、簡便一點的話，可以試試看 Mipony 免費空間下載工具來幫我們批次下載大量檔案。

Mipony的主要功能就是幫我們偵測網頁中的連結、自動下載儲存在各式免費空間中的檔案，這類工具的主要目的就是讓我們可以略過一些繁複的下載步驟，直接讓 Mipony 來控管免費空間的下載任務。儘管部分網站還是無法省略輸入圖形辨識碼的步驟，不過至少可以讓我們省下不少時間在等待倒數計時、尋找下載按鈕等混亂狀況。

Mipony可支援的免費空間包含 Mega, Mediafire, Box, Freakshare, Firedrop, Icerbox, Google Docs… 等等超過 200 多個大大小小不同種類的免費空間，幾乎大家常用的各式網路硬碟、免費空間都支援了。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Mipony

Mipony 軟體版本： 2.5.3

2.5.3 軟體語言： 繁體中文（內建多國語系）

繁體中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 5.56 MB

5.56 MB 系統支援： Windows, Mac OS X, Android 手機

Windows, Mac OS X, Android 手機 官方網站： http://www.mipony.net/

http://www.mipony.net/ 軟體下載： 按這裡

Mipony 可支援的免費空間： Hotfile、Easy-share、Gigasize、Mediafire、Depositefiles、Megaporn、Filefactory、Divshare、Filesmonster、USAupload、Novaup、Vip-file、Anonym、Megashares、Filebase、Appscene、Hackerbox、File-share、Filefront、Nakido、4sahred-china、Xun6、File-rack、Cramit、Hotshare、Mandamais、Midupload、Crazyupload、Usershare、Dl.Free.fr、File-upload、Speedshare、Adrive、Enterupload、Hellshare、Fileserve、VSpace、Uploading、4shared、Letitbit、Sendspace、Zshare、Freakshare、Storage.to、Uploadbox、Uploaded.to、Ziddu、Netload、Sharex、x7.to、Box、Zomgupload、Jumbofiles、Data.hu、Linfsave、Share-online、Badongo、Kewlshare、Ugotfile、Sharingmatrix、Filesend、Bigandfree、Zippyshare、Bitroad、Oron、Extabit、Shareflare、Filedude、Onionshare、Mangoshare、Rayfile、Turboshare、Egoshare、2shared、ifile、u.115、Fileflyer….（全部清單）。

使用方法：

第1步 將Mipony軟體下載回來、安裝好並啟動之後，當你要下載某個免費空間的檔案時，可以先都把免費空間的下載網址全選、複製下來，然後點「新增連結」→「貼上連結並檢查檔案」。

第2步 接著Mipony會自動檢查剪貼簿中的連結並將檔案下載位址抓出來，我們只要勾選你要下載的檔案然後按右鍵、點「下載」即可開始下載。

第3步 此時，我們可以在「下載」頁面中看到目前正在排隊下載的任務。

第4步 如果某個網站需要輸入圖形辨識碼，Mipony會在適當時機跳出一個小視窗，照實輸入即可。

第5步 另外在「設定」視窗裡面，除了可以自行設定下載後的檔案儲存位置，並可自行調整最大下載速度、同時間最大下載數量與同一個網站的最大下載數量...等等，可避免被免費空間鎖IP啥的。

第6步 另外在「進階」設定頁面中可設定下載完後自動解壓縮，還可預先輸入可能的解壓縮密碼，譬如說很多論壇的檔案都是用論壇網址或特定關鍵字當密碼…等等，算是滿方便的。

第7步 而Mipony也可支援Premium白金會員帳戶的設定，讓有花錢使用進階下載資源的人也可以透過Mipony來進行下載任務的管理。