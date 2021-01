Posted on

不做這些更有趣!「The Don’t Do List」你絕對沒玩過的解謎遊戲 (iPhone, iPad)

在這個世界上,幾乎每個人都被各種世俗的眼光、大大小小的規則、禮儀所限制,基於禮貌要與不喜歡的人保持友好的關係,,

明明不想去應酬,為了前途還是必須逼著自己前往等等之類的狀況,在生活中一而再再而三的發生,真想大喊「我才不想做這些事呢!」。

有時傾聽自己內心的聲音比起別人的眼光或是什麼狗屁規則都還來得重要,不想做,我就不做!但說不,有時也是需要學習的,在「The Don’t Do List」這款遊戲裡,我們將可以透過各種情境學習 Say No 的藝術!

遊戲從一封開發者寄來的信件做為開端,在遊戲當中會帶入一些可以觸動、激勵人心的文字,接著就可以進行各種的 Say No 關卡,每個關卡都有一個主題,例如我不想放棄、我不想喝多了、我不想告訴你、我不想……等,然後玩家就必須根據主題來找出過關的方式。

如果不小心失敗了,會自動出現小提示,讓你可以更容易想出過關的方法,雖然它是以遊戲為出發點,不過開發者應該更想傳遞的是「勇敢說不」的想法,是一款蠻有寓意的遊戲唷!

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱: The Don’t Do List

The Don’t Do List 軟體語言: 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員: Feeling Game Company Ltd.

Feeling Game Company Ltd. 官方網站: https://www.feelinggamecompany.com/

https://www.feelinggamecompany.com/ 軟體性質: 免費軟體

免費軟體 系統支援: iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求: 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 :在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「The Don’t Do List」即可下載安裝,或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面:

開啟遊戲,就可以收到一封開發者所寄來的一封信,跟著灰點指示一步步操作就可以繼續看下去。

每點擊一個小圖示就可以看到一段文字,給自己一點時間,認真的咀嚼它們吧!

每回會解鎖 3~4 個關卡,點擊圖示即可進入關卡,依關卡主題來思考一下,該怎麼過關。例如第 1 關是「我不想喝多了」代表我們應該要拒絕喝酒,但對方舉起了酒杯,我們該怎麼 Say No 呢?

哎呀!一個不小心就碰了酒杯,這是要乾杯的節奏了!?當然就挑戰失敗啦!此時會有提示出現,根據提示來試試其它的過關方式。

提示是「角落有熊」,那就試著把酒杯移動到角落看看。原來真的有隻愛喝酒的熊在那邊等著呢!將酒杯交到熊的手上,就可以合理的不喝酒了(咦)!點擊「X」即可回到關卡列表。

完成的關卡就會在上頭蓋上一個印章。完成這個階段的關卡,就可以再繼續推進,玩到更多不同的情境關卡。

關卡類型很多種,過關方式就要自己嘗試著摸索囉!