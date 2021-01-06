千萬不可以被貓咪發現的「我愛躲貓貓」遊戲（iPhone, Android）

在玩躲貓貓（或稱捉迷藏、躲迷藏）一般躲的對象都是人，但在這款「我愛躲貓貓」的遊戲中，我們要躲的真的是「貓貓」！這款遊戲與去年介紹過的「豆腐女孩」及「金槍魚 GO！」還有更早之前的「大根女子高生」為同一個開發商 USAYA Co., Ltd.，，

想必有玩過這幾款遊戲的朋友，都可以想到「我愛躲貓貓」的主角是誰了吧？

沒錯，依然還是那位少女，看來遊戲開發商並沒打算讓少女閒著，從爬白蘿蔔到跳豆腐、騎金槍魚到這次的躲貓貓，全都是要將少女的各項能力提升到更高層的境界啊！

「我愛躲貓貓」的玩法很簡單，最主要的任務就是要躲避貓咪的視線，成功的抵達終點，在從起點奔跑的過程中，貓咪會不時的醒過來查看，當貓咪的眼睛即將掃射過來時，就要盡快的躲藏在各種物品之後，待貓咪停止查看後，才可再繼續前進。

雖然好像很簡單，但是隨著場景的變化，可以躲藏的物品也會出現更多的機關，例如上了發條會緩慢移動的玩具車、一樣會被視線穿透的空可樂瓶、黏 TT 會拖慢速度的蜂蜜或是必須按鈕才會掉落的鬆餅……等，每一個都是一種新的挑戰，想要躲過貓咪就要認真的躲好啊！

在遊戲中還可以收集金幣，用來購買禮物盒，就可以獲得新的少女造型、貓咪造型、配件等，讓遊戲玩起來更有趣哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：我愛躲貓貓
  • 軟體語言：中文,日語,英語,韓語
  • 開發人員：USAYA Co., Ltd.
  • 官方網站：https://www.facebook.com/usayaApp
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊「GO」少女就會開始往前跑，當後方的貓貓準備要張開眼睛掃射時！！

 

就要趕緊找到物品，並長按停留在物品之後。

 

待貓貓視線收回後，才可以放開手再次往前跑，跑到終點即可過關。

 

過關後可獲得一些金幣，也可以累積進度條，集滿可透過觀看廣告來取得新的造型唷！

 

可以躲的東西種類相當多，不過有些會移動、有些是沒有阻擋力的，這些都要特別注意。

 

黃黃的液體是蜂蜜，會拖慢少女前進的速度。到了一定的關卡時還會出現呆萌的柴柴來擋路，讓你看不清楚少女到底走到哪裡或是有沒有躲好。

 

如果不小心讓貓貓看見了少女，遊戲就算挑戰失敗！如果覺得可惜，也可以看廣告來復活哦！

 

在首頁左下角可點入「更衣室」這邊可以選擇不同的少女、貓咪造型或是幫貓咪加上各種的裝飾。不過大多都是條件解鎖，也可以到「老鼠商店」購買禮物盒，隨機解鎖。

 

點擊右下角可進入「老鼠商店」，用金幣可購買禮物，隨機解鎖各種可愛的造型配件。

 

最後更新：01-06, 2021 下午 4:33

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