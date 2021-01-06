UseMySound 可免費使用的原創 MP3 音樂素材，個人、商用都 OK！

在網路上的免費音樂素材，不像免費圖片那麼容易取得，所以有時候在看一些 YouTube 影片時會發現，，

很多配樂或音效都是被重覆使用的，視聽上的感受就會覺得好像少了那麼一點獨特性，於是挖掘更多不同的音樂素材來源就顯得重要了。

本篇就要來介紹一個專門提供免費音樂素材的網站「UseMySound」，從站名就超級明確的要大家來使用它的音樂音效，不快快將它收藏起來怎麼對得起它的佛心呢！其提供的音樂都是原創的，每週都會進行更新，讓你作品中的配樂，不再如此大眾化。

目前網站上的音樂素材數量大約有 50 多首，雖然不多但仍會持續增加，先加入書籤準沒錯！在這個網站裡的所有音樂素材，全都可以免費使用，以 MP3 格式為主，無論是要運用在影片、部落格、Podcast、廣告、遊戲、電影等任何的地方都沒問題，只要記得標註作者與來源網站即可。網站上的每首配樂都有提供贊助連結，在自由贊助後則可以免去標註的動作，大家可以自行選擇唷！

繼續閱讀

 

網頁畫面：

開啟網頁後，可點擊「Browse music」或直接往下拖曳就可以看到音樂素材列表。

 

在列表上方可使用分類來篩選不同的音樂類型，也可以改變排序方式。

 

點擊音樂前方的「▶」可試聽；「★」代表最近更新；點擊「↓」可下載；點擊「咖啡杯」可進行贊助。

 

點擊「↓」後會出現一個彈出訊息，提示使用者必須標註作者與來源網站 UseMySound 才可以免費使用。按下「確定」後，即可將音樂素材下載到電腦中。

 

最後更新：01-06, 2021 下午 3:06

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板