UseMySound 可免費使用的原創 MP3 音樂素材，個人、商用都 OK！

在網路上的免費音樂素材，不像免費圖片那麼容易取得，所以有時候在看一些 YouTube 影片時會發現，，

很多配樂或音效都是被重覆使用的，視聽上的感受就會覺得好像少了那麼一點獨特性，於是挖掘更多不同的音樂素材來源就顯得重要了。

本篇就要來介紹一個專門提供免費音樂素材的網站「UseMySound」，從站名就超級明確的要大家來使用它的音樂音效，不快快將它收藏起來怎麼對得起它的佛心呢！其提供的音樂都是原創的，每週都會進行更新，讓你作品中的配樂，不再如此大眾化。

目前網站上的音樂素材數量大約有 50 多首，雖然不多但仍會持續增加，先加入書籤準沒錯！在這個網站裡的所有音樂素材，全都可以免費使用，以 MP3 格式為主，無論是要運用在影片、部落格、Podcast、廣告、遊戲、電影等任何的地方都沒問題，只要記得標註作者與來源網站即可。網站上的每首配樂都有提供贊助連結，在自由贊助後則可以免去標註的動作，大家可以自行選擇唷！

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網頁畫面：

開啟網頁後，可點擊「Browse music」或直接往下拖曳就可以看到音樂素材列表。

在列表上方可使用分類來篩選不同的音樂類型，也可以改變排序方式。

點擊音樂前方的「▶」可試聽；「★」代表最近更新；點擊「↓」可下載；點擊「咖啡杯」可進行贊助。

點擊「↓」後會出現一個彈出訊息，提示使用者必須標註作者與來源網站 UseMySound 才可以免費使用。按下「確定」後，即可將音樂素材下載到電腦中。