TubeNote 影片筆記 App，讓你邊看 YouTube、邊記錄重點！（iPhone, iPad）

YouTube 上有許多可以學習的影片資源，無論是語言、料理、演講或是各種領域的教學影片都可以在上面找到，而在手機上看這些影片時，，

若想要記錄一些重點，要嘛就是實際拿紙筆寫下來，要嘛就是必須先暫停，再打開其它的筆記備忘 App 來做記錄，想起來就有些麻煩。

如果你經常會在 YouTube 上學習，可以來參考「TubeNote」這款影片筆記 App，它將影片與筆記做了完美的結合，在程式畫面的上半部會顯示 YouTube 的首頁，下半部則是可以做筆記的部份，在看任何影片時都可以隨時的記下任何需要記錄的重點，不需要再跳離影片或是準備紙筆。

所記錄的筆記都會被完善的保存在程式當中，以影片為分類，點擊曾做過筆記的影片就可以在下方看到記錄的內容了。免費版本在程式中會顯示廣告橫幅外，最多只可保存 10 部影片的筆記，如果需要記錄更多的影片筆記，就需考慮付費訂閱完整版本囉！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： TubeNote

TubeNote 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ryunosuke Nagase

Ryunosuke Nagase 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「TubeNote」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，可在上半部看到 YouTube 的首頁，可直接搜尋找要觀看的影片，也可登入自己的帳號。找到要看的影片後，就可以開始播放，拖曳移動中間的「分隔條」可調整畫面的顯示範圍。

第2步 在看影片時，若需要做筆記，直接點擊下方的「+」就可以輸入筆記內容，寫完後點擊「Done」即可保存，同一部影片可記錄多筆內容。

第3步 在筆記上向右滑可「分享」筆記內容，向左滑則可「刪除」。

第4步 在下方切換到「Memos」就可以看到所有做過筆記的影片列表，點入影片就可以看到筆記內容。免費版本最多可保存 10 部影片，刪除影片的所有筆記即可移除清單，空出儲存空間。